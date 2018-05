V Sherwoodu o bezdomovectví: I za Husáka jsem si tu mohl dát pivo

Sherwood pro všechny. Ve Vrchlického sadech u hlavního nádraží se sešly ve čtvrtek odpoledne desítky lidí. Přišly podpořit bezdomovce, kteří v parku často pobývají. Diskutovat s nimi přišel i zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek. Připojili se i samotní lidé bez domova. Těm vadilo i to, že v parku nemohou pít alkohol. Jeden z bezdomovců dokonce nadával, že i za Husáka bylo lépe.

„V pražském Sherwoodu před hlavním nádražím žije spousta lidí. Nevíme, proč skončili na ulici a nevíme, jestli jsou všichni na perníku (pervitinu), neznáme je, jsou pro nás anonymní, nepěkně vyhlížející masa. Pro většinovou společnost jsou rušivý element. Skrz ně vidíme, že svět možná není tak úplně v pořádku, jak bychom rádi předstírali,“ popsala organizace Sherwood pro všechny, která společně s dalšími akci pořádala.

Debatovalo se zejména o návštěvním řádu Vrchlických sadů, podle kterého by se v parku neměly nacházet osoby, které se chovají nevhodně. Tomu zabraňuje i tazkvaný Be-in team, který ráno po okolí chodí a bezdomovce budí. „Chodíme na sedmou, protože stačíme posbírat jehly po parku, probudit bezdomovce, aby lidi, co chodí do práce, neměli po ránu hned otřesný pohled,“ uvedl zaměstnanec služby Be-in team Marek Janota.

Někteří dokonce členy tohoto týmu obvinili z toho, že do bezdomovců kopají a budí je násilím. „Tito lidé nemají v popisu své činnosti někoho vyhazovat z parku. Rozhodně by ani neměli do někoho kopat. Proto když někoho takového uvidíte, že to dělá, vyfoťte ho a já si to s ním vyřídím,“ potvrdil zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek.

Na členy Be-in týmu se sešly různé názory. „Já ty kluky z toho týmu znám osobně. Oni chodí za turistama i bezdomovcema a slušně je upozorní. Když už to nejde, tak zavolají policii, ale pak se cítí jako bonzáci. Jsou to mladý kluci, který to opravdu nemyslej špatně,“ dodal jeden z účastníků čtvrteční sešlosti.

Lidé bez domova si stěžovali na to, že je veřejnost všechny hází do jednoho pytle. A to i přesto, že někteří pracují, bydlí na ubytovnách a platí daně. Bezdomovcům tak šlo hlavně o to, aby nebyli neviditelní a nepohlíželo se na ně skrz prsty.

Na debatě se však vyjádřili i ohledně toho, že jim vadí to, že v parku na rozdíl od turistů nemohou pít alkohol. Podle nich turisty pít v parku policie nechá a je ne. „Paní Krnáčová na pražský radnici je katastrofa. Vy si myslíte, že je normální si po třiceti letech demokracie nesmět dát pivo v parku? Mně je pětasedmdesát. To jsem si dal i za Husáka,“ vyjádřil se jeden z bezdomovců a vzpomínal na posledního komunistického prezidenta Československa.

„Já si prostě myslím, že se v parku a na veřejném prostranství pít nemá,“ odvětil zástupce starosty Prahy 1. Uvedl také, že výjimku mají pouze zahrádky, které jsou součástí restaurací na hlavním nádraží nebo místní stánky.