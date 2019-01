Praha - Štědrý den si v historickém centru Prahy užívají zahraniční turisté i lidé, kteří se tu tradičně setkávají s přáteli. Bylo tomu tak i dnes, kdy se zaplnila především Malá Strana i Staré Město. Živo bylo v supermarketech a obchodních domech, kde lidé kupovali poslední vánoční dárky pro své blízké. Na pietních místech spojených s osobností Václava Havla stále hoří svíčky.

Václav Havel. | Foto: archiv VLP

Vstup do Štědrého dne byl letos smutný, spojený s pietou za Václava Havla, který zemřel na čtvrtou adventní neděli. Přechod z třídenního státního smutku do cinkání rolniček není pro leckoho jednoduchý, což stále připomínají tisíce svíček u sochy sv. Václava, na Národní třídě a dalších místech včetně jeho velkého portrétu instalovaného na průčelí historické budovy Národního muzea.

Novým pietním místem je břeh Vltavy u vstupu na Kampu, kde se kromě obrovského plátna s Havlovým podpisem a tradičním červeným srdíčkem objevilo na nábřežní zdi u Říční ulice skromné graffiti s Havlovou podobiznou a nápisem Life is Mystery, his Life is History. Hoří zde svíčky, stejně jako na vinohradském hřbitově u hrobky rodiny Havlových, kam má být v příštích dnech umístěna urna s popelem bývalého prezidenta. Většina lidí, kteří na hřbitov přijdou zavzpomínat na své blízké, se u hrobky zastaví, mnozí k ní položí květinu. Jestliže se říká, že v tomto období jsou lidská srdce otevřena, potvrdilo se to právě v posledních dnech, a to spontánní účastí desetitisíců lidí na pietních akcích spojených s úmrtím Václava Havla.

Vánoční nálada v centru Prahy

Centrum Prahy ale ovládla také vánoční nálada, ulice byly plné především tatínků s dětmi - to aby nedočkavé před příchodem Ježíška ukrátily čas. Řada Pražanů tradičně zamířila do zoo, která na dnešek připravila vánoční komentované krmení. Mnozí z příchozích přinesli obyvatelům zahrady dárky - tvrdé pečivo, zeleninu, ovoce a oříšky. Nechávali je u hlavního vchodu - a děti měly na oplátku vstup po symbolické koruně.

Otevřeny byly brány některých muzeí, například v technickém na Letné či v národopisně laděném Musaionu v letohrádku Kinských. Ti sportovněji naladění využili otevřeného kluziště na Ovocném trhu, které je dnes v provozu do 18:00. V dalších dnech svátků se bude bruslit až do 22:00.

Živo bylo na vánočních trzích na Staroměstském náměstí. Ti, kteří nemusí vidět "zlaté prasátko", neodolali a namísto postu se i na Štědrý den ládovali opečenými klobásami či něčím masitým z nabídky čoudícího grilu.

Počasí připomínalo spíše listopad, foukal vítr, zatímco před rokem byl ve stejné době alespoň zasněžený Petřín a sníh se leckde udržel i na střechách. Letos jen na chvilku vysvitlo slunce.

Babylonem jazyků byla tradičně pražská Kampa. Zněla tu angličtina, ruština, němčina i japonština. Přímo pod Karlovým mostem si už léta dávají dostaveníčko přátelé a známí. I letos tu zněly koledy v živém podání skupinky muzikantů, zimomřivé hřály ohně hořící v kovových koších a starosta první městské části Oldřich Lomecký nabízel zdarma rybí polévku.

Čtěte také: Ve frontě na polévku od primátora došlo i na strkanici