I do zoo přijde Ježíšek. Orangutani chtějí prostěradla, tygři fotbalové míče

V Zoo Praha již tradičně proběhnou vánoční svátky ve znamení bohaté nadílky nejen pro zvířata. Na Štědrý den čeká na návštěvníky program plný komentovaných krmení a setkání, mohou také přinést například jedlé dárky, které chovatelé v následujících dnech předají zvířatům. Děti do 15 let mají 24. prosince vstup za pouhou jednu korunu. Ředitel zoo Bobek dnes zároveň informoval, že do bran zahrady letos vešel návštěvník s pořadovým číslem 1 400 000.

Na Štědrý den budou pavilony a restaurace v pražské zoo otevřeny do 14 hodin (areál zůstane přístupný až do 16. hodiny). Tento den mohou návštěvníci přinést a nechat u hlavního vchodu například zeleninu, ovoce, suché pečivo či piškoty, pro orangutany prostěradla nebo povlečení a pro tygry fotbalové míče. Do 13.30 budou probíhat komentovaná krmení a setkání, na 13. hodinu je navíc naplánováno vystoupení v expozici lachtanů zakončené speciální vánoční nadílkou pro lachtany. Zoo Praha se raduje z přírůstku na Opičích ostrovech. Narodila se gueréza Přečíst článek › Ve dnech 25. a 26. prosince proběhne vánoční program v Rezervaci Bororo s domácími zvířaty a pod vánočním stromkem tam bude na děti čekat drobná nadílka. V následujících dnech (28. až 30. prosince) budou pokračovat komentovaná krmení, dojde na předání dárků, které na Štědrý den přinesli návštěvníci, a nevyužitých vánočních stromků. Na těch si pochutnají například zubři, velbloudi, sloni či gorily. Pedikůra pro slůňata? V pražské zoo ji absolvují i dvakrát týdně Přečíst článek › Když se dnes zavřela brána do @zoo_praha, letošní počet jejích návštěvníků již převýšil 1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣!!! Potřetí v historii a současně třetí rok za sebou jsme překonali tuto hranici návštěvnosti. Mnohokrát děkujeme! — Miroslav Bobek (@MiroslavBobek) 23. prosince 2018 Vánoční program v Zoo Praha Štědrý den 9.00 – 14.00 Návštěvníci mohou během dne nosit zvířatům jedlé dárky, prostěradla, povlečení či fotbalové míče (odevzdání u hlavního vchodu) Štědrodenní komentovaná setkání a krmení 10.00 Krmení hrabáčů

10.30 Setkání u slonů

11.00 Krmení tučňáků

11.30 Setkání u kaloňů

12.45 Setkání u velemloků

13.00 Vystoupení lachtanů

13.30 Setkání u goril Vánoční svátky v Rezervaci Bororo (25. a 26. prosince) 12.00 Speciální vánoční vystoupení s domácími zvířaty v Amfiteátru Rezervace Bororo s vánočním stromečkem a dárečky pro děti Komentovaná krmení dobrotami od návštěvníků a vánočními stromky (28. až 30. prosince) 11.00 Zubři

11.30 Velbloudi dvouhrbí

13.30 Sloni indičtí

14.30 Makakové magoti

15.00 Lemuři

15.30 Gorily nížinné Advent v pražské zoo zahájil kmotr Donutil. Mladé pandy červené se jmenuje Flin Přečíst článek ›

Autor: Richard Šedý