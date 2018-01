Hygienici varují: Praha je na začátku chřipkové epidemie

Metropole je od konce minulého týdne na začátku lokální chřipkové epidemie. Mezi dětmi do 14 let hygienici zaznamenali nárůst nemocných skoro o polovinu. V pondělí o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. O epidemii se mluví v případě, že je nemocných 1600 - 1800 na sto tisíc obyvatel. V Praze je aktuálně 1300 nemocných na sto tisíc obyvatel.

„Největší nárůst počtu nemocných v uplynulém týdnu jsme v Praze zaznamenali u dětí do 14 let. Zde došlo k vzestupu nemocných o 47,2 procenta. U pěti dětí máme navíc zaznamenán těžce probíhající průběh onemocnění chřipkou do takové míry, že tyto děti musely být hospitalizovány," uvedl ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek. U dětí do pěti let se blíží počet nemocných ke 3000 na 100 tisíc obyvatel.

Jak se chřipka projevuje

Hygienici očekávají, že počet nemocných bude ještě stoupat. "Situace a vývoj v Praze odpovídá vývoji v dalších regionech Česka, které výrazné nárůsty počtu nemocných hlásí také," uvedl Jarolímek. V Praze je nemocných 1300 na sto tisíc obyvatel a jejich počet stoupá.

Chřipka se od běžné virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a teplotou nad 38 stupňů Celsia. Oslabené jedince, jako jsou seniory, může chřipka ohrozit i na životě. "Je nanejvýš vhodné omezit návštěvy lůžkových zdravotnických zařízení a objektů sociálních služeb typu domovů pro seniory," uvedl Jarolímek. Přes dvě desítky lidí skončilo letos kvůli chřipce v nemocnici, čtyři pacienti starší 60. let zemřeli.