Právě primátorův náměstek Hlubuček byl tím, který nepřímo prozradil identitu člena rodiny, kde byli čtyři z osmi lidí pozitivně testováni na infekční onemocnění covid-19.

„Ředitel magistrátní organizace nemá oficiální kanály městské policie zneužívat pro osobní vyřizování účtů se středočeskou hygienou, s kterou pražská městská policie nemá opravdu nic společného. Myslím, že v popisu práce má něco jiného. Vůbec nezpochybňuji, že jeho zkušenosti mohou být, jak popisuje,“ uvedl politik ve facebookové diskuzi.

Hlubuček už minulý týden v rozhovoru s novináři naznačoval, že „strážník“ upozorňující na nefunkčnost systému je ve skutečnosti ve vedení městské policie – a měl proto zvolit dle něj zvolit jiný postup. „Ať to říká bez uniformy a nevtahuje do toho celou městskou policii,“ dodal pražský radní.

Na jeho profilu na sociální síti se debatuje o tom, jestli Hlubučkův zásah, aby kritický text ze stránek městské policie zmizel, byl správný. Jedni souhlasí s Hlubučkovým tvrzením o neprofesionalitě, druzí upozorňují, že dotyčný (pravděpodobně Šuster) neměl mnoho jiných možností, jak upozornit veřejnost, že chytrá karanténa nefunguje.

Metál za odvahu. Ne výhrůžky a nátlak

„Vedení městské policie profesionální bylo. Poukázalo na neschopnost, nefunkčnost a lenost celého systému, o kterém kdosi hlásá, že funkční je. Vedení by zasloužilo metál za odvahu a ne vyhrůžky a nátlak,“ napsal jeden z diskutujících.

Richard Krbek, prezident Svobodných odborů samosprávy a místopředseda výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro městskou a obecní policii, naopak v rozhovoru pro DVTV uvedl: „To, že to bylo uveřejněno na webu městské policie, mi připadá, jako kdybychom se vrátili před rok 1989. Je to svým způsobem papalášství. Že si někdo může psát, co chce a bránit svou rodinu prostřednictvím webu městské policie, který je prostě určen pro výkon městské policie.“

Nutno podotknout, že Krbek už pro pražskou městskou policii nepracuje a že před třemi lety měl se svým bývalým šéfem Šustrem otevřený spor. I tehdy psal o návratu normalizačních praktik.

Z případu se každopádně postupem času vytratila hlavní podstata, na kterou chtěla rodina upozornit. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že chybu udělali lékaři. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se bránila tím, že členové společné domácnosti měli být zodpovědnější a hlavní hygienička Jarmila Rážová minulý čtvrtek v tiskovém prohlášení napsala, že neshledala pochybení a že na konkrétním případu nelze zobecnit (ne)fungování celého systému a že navíc nebyla podáná žádná oficiální stížnost.

Trasování stále neproběhlo

To však v dalším vyjádření pro média příbuzní mladíka nakažaného na červencovém večírku vyvracejí, protože disponují potvrzením o příjetí stížnosti z úterý 4. srpna: „Rodina konstatuje, že u tří ze čtyř původních pozitivně testovaných osob stále (to jest do 6. 8. 2020 do 12 hodin) neproběhlo žádné trasování soukromých rizikových prvokontaktů. Od oznámení o pozitivitě členů domácnosti tedy uplynulo již 13 dnů.“

Řádné epidemiologické šetření navzdory tvrzení státních orgánů tak podle Šustra neproběhlo – s výjimkou práce hygieniků Armády ČR a ministerstva vnitra. Ve zmíněném prohlášení je rovněž výzva, aby se do řešení případu osobně zapojil premiér Andrej Babiš (ANO) i šéf vládního resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Oba politici se totiž často veřejně chlubí, jak Česko boj s koronavirem zvládá. Ale mezitím prosakují do veřejného prostoru podobná svědectví.

„Rodina stále věří, že není cílem hlavní hygieničky šířením nepravdivých informací vypouštět 'kouřovou clonu' a celý případ dramatického selhání systému, rozmělnit do 'nepřehledné kaše', ve které se pak nikdo nevyzná,“ zakončil ředitel pražských strážníků.