Husitskou čeká den D. Vrací se však nejen provoz, ale i zóny placeného stání

25. listopad je tady a s ním i dokončení revitalizace Husitské ulice na Žižkově. V neděli se sem po více než osmi měsících vrátí nejen obousměrný provoz, ale také zóny placeného stání. Kdo nepřeparkuje, musí počítat s tím, že jeho vůz bude zítra odtažen.

Od 12. března, kdy rekonstrukce jedné z hlavních žižkovských tepen započala, byla doprava v okolí jeden velký problém. Kompletní rekonstrukce 650 metrů dlouhého úseku mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím komplikovala více než osm měsíců život řidičům i místním.

Kolaps vedl ke změnám

Hned po zahájení prací zkolabovala doprava v okolních ulicích takovým způsobem, že město bylo nuceno vyjednat nejen přednostní dokončení úprav vozovky a ostatní práce nechat na později, ale byla odložena také kompletní rekonstrukce Vinohradské ulice s tím, že dopravní podnik pouze opraví koleje v úseku mezi stanicemi Flora a Želivského.

V rámci rekonstrukce se změnilo uspořádání celé Husitské ulice. Důraz byl kladen především na vyšší bezpečnost chodců. Upraveny byly stávající křižovatky, bylo provedeno kompletní odvodnění komunikace a instalováno nové veřejné osvětlení. Hotovo, ale ještě není. I po 25. listopadu budou probíhat dokončovací práce, a to především dodláždění chodníků, úpravy osvětlení a podobně.

Vrací se placené zóny

Jedna mrzutost sice končí, ale další začíná. Řidiči totiž musí počítat s tím, že s uvedením ulice do provozu se vrátí zóny placeného stání, a to už od pondělí 26. listopadu. Kdo k parkování využívá jízdní pruh a nepřeparkuje si nejdéle do soboty 24. listopadu, bude v neděli 25. listopadu 2018 odtažen.

„Rekonstrukce Husitské pro nás byla jednou z nejvýznamnějších staveb letošního roku, a to nejen dopadem na dopravu v hlavním městě, ale i rozsahem a komplexností prací. Věřím, že obyvatelům Prahy 3 po jejím dokončení přineseme příjemnější a podstatně bezpečnější prostředí. Nově upravené zastávky, přechody pro chodce s dělicími ostrůvky, nové osvětlení, to vše doufám zlepší původně trochu nehostinné prostředí frekventované žižkovské komunikace,“ uvedl na webu TSK, a. s. generální ředitel Ing. Petr Smolka