Hurá na brusle! Otevírají se venkovní kluziště, bruslit se bude do února

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 40 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník a tlumočník. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU : Husova č.p. 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, KONTAKT PRVOTNÍ E-MAILEM : Bridget Zhang, e-mail: rs_zhangjianqiao@163.com, , Požadujeme výbornou znalost čínského jazyka slovem i písmem. Na této pozici je nutná denní komunikace/ tlumočení v čínském jazyce. Znalost anglického jazyka vítána. Pohovory po předchozím zaslání CV v anglickém a čínském jazyce na email: rs_zhangjianqiao@163.com, Požadujeme: český rodilý mluvčí s B2 nebo vyšším čínským jazykem Vynikající komunikační a organizační schopnosti. Znalost postupů správy kanceláře a základních účetních znalostí Znalost software pro správu kanceláře Bakalářský titul, Náplň práce: provádění překladů čeština – čínština dle aktuální potřeby koordinace kancelářských činností plánování schůzek správa telefonních hovorů a korespondence (email, dopisy, balíky) řešit požadavky a problémy chodu kanceláře pomoc při vytváření rozpočtů a účetních postupů správa archivace správa kancelářských potřeb příprava zpráv a prezentací (dle zadání), Profil vhodného kandidáta - znalost čínštiny - Komunikační dovednosti, aktivita - Organizační schopnosti - Práce pod časovým tlakem, O společnosti:, RiseSun Group, byla založena v roce 1996 v Číně se základním kapitálem 13 mild. Kč. Dne 8. srpna 2007 se společnost RiseSun dostala na burzu. Společnost RiseSun má projekty ve více než 50 městech v Číně., Za dobu své 21-leté existence dosáhlo jmění společnosti 440 mild. A dostala se na 16-té místo v pořadí mezi čínskými společnostmi v oblasti trhu s nemovitosmi., V roce 2017 měla společnost celkový obrat 260 mild. Kč, RiseSun Healthcare & Tourism CZ a.s. je první dceřinou společností skupiny RiseSun, registrovanou 3.8.2017 v Praze. Od té doby se zaměřuje na investice do oblasti tradiční čínské medicíny, cestovního ruchu, zdravotnictví, kultury a vzdělávání nejen v České republice, ale i střední Evropě.. Pracoviště: Risesun healthcare & tourism cz a.s., Husova, č.p. 240, 110 00 Praha 1. Informace: Bridget Zhang, .