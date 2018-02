Hurá na atrakce! Zítra začíná tradiční matějská pouť

Volný pád, vysoký řetízkový kolotoč či nafukovací skákadla. Matějská pouť letos slibuje různorodou zábavu. Na své si přijdou zejména milovníci adrenalinu. „Zvýšili jsme pádovou věž o 20 metrů, katapult bude vyšší o 30 metrů,“ popsal za pořadatele Václav Kočka starší.

Návštěvníky letos na holešovickém Výstavišti čeká téměř 120 atrakcí, z toho pět novinek, které pražská pouť ještě nehostila. „Z Polska máme například dům, který je vzhůru nohama,“ uvedl Kočka.

V domě je tak nábytek přidělaný ke stropu a navozuje tak dojem, že v prostoru neplatí gravitace. Chybět nebudou ani tradiční atrakce, jako je staročeská lochneska, střelnice či tradiční horská dráha a obří kolo.

Klobásy i srdce z perníku

Přibližně 40 procent všech atrakcí bude určeno dětem. Vybrat si mohou třeba hypodrom, jízdu na koni, ale i klasická autíčka, nafukovací skákadla či vláčky.

„Chystáme i bohatý výběr z gastronomie, jako jsou hamburgery či klobásy,“ vyjmenoval Kočka. K dispozici bude téměř čtyřicet stánků, a to například s orientálními cukrovinkami, suchými plody a tradiční perníková srdce. V provozu také bude občerstvení U Marolda.

Otvírací doba zůstane stejná

Pouť odstartuje zítra od deseti hodin. „Letos to bude bomba, sice nám nepřeje počasí, má mrznout, ale na to jsme zvyklí,“ slíbil Kočka. Zábavní areál bude otevřený od úterý do pátku vždy 13 do 21 hodin, o víkendech a svátcích pak od 10 do 22 hodin, a to až do 15. dubna.

Víkendové vstupné je 30 korun, ve všední dny je zdarma, bezplatně se do areálu dostanou také děti do výšky 120 centimetrů. Po skončení pouti bude po celý zbytek roku v provozu přibližně 22 atrakcí. Otvírací doba zůstane stejná. Provozovatelé také letos věnovali jeden den handicapovaným dětem. Uskuteční se 19. března.

U Křižíkovy fontány zazpívá Michal David

„Všechny děti budou mít vstup zdarma, čeká je i doprovodný zábavný program,“ vysvětlil Kočka. Bavit děti přijedou klauni ze skupiny Medúza. U Křižíkovy fontány zazpívá Michal David. Akce je určena dětem s handicapem v doprovodu rodičů, vychovatelů či kamarádů, dětským domovům, azylovým domům a ostatním ústavům. „Pořádáme to už 25 let,“ uzavřel Kočka.

Kolotoče jsou pod kontrolou

Před zahájením provozu čeká chystané atrakce několikerá kontrola, jejich bezpečnost sledují soudní i techničtí znalci. Den před spuštěním následuje kolaudace. V minulých letech na pouť zavítalo průměrně okolo 250 tisíc lidí. Tradice poutě sahá až do 16. století. Původně se pořádaly v okolí Hanspaulky. V areálu výstaviště se akce pořádá už přes 50 let.