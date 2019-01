Praha - Staroměstská radnice a jiné památkybudoupronajaty v rámci transformace Pražské informační služby na akciovou společnost. Poradcem pro transformacise stalaprávní kancelář, ve které působí blízký přítel primátora Béma.

ZN. K PRONAJMUTÍ. Mostecké věže, věž kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, rozhledna nebo Staroměstská radnice... Jak dopadne pokus Pražské informační služby? | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Petřínská rozhledna, bludiště, Staroměstská radnice, mostecké věže na Karlově mostě, Prašná brána a věž kostela sv. Mikuláše na Malé Straně budou v nejbližších dnech pronajaty. Zatím na zkoušku na rok, potom se uvidí, jak postoupí plánovaná transformace Pražské informační služby (PIS), správce památek, v akciovou společnost.

V době ekonomické krize a úbytku turistů je ale přinejmenším podivné pronajímat nejvýznamnější pražské památky.

Hledání jediného partnera

„Zatím se o tyto památkové objekty starají zaměstnanci PIS, ale konkrétní práce, počínaje úklidem sněhu, přes ostrahu, drobnou údržbu, činnost kustodů a průvodců i běžný provoz až po propagaci, zajišťujeme smluvně prostřednictvím různých firem. Je to organizačně zbytečně náročné, a ne vždy efektivní, proto chceme najít jednoho partnera, který historické objekty převezme do správy,“ říká ředitelka Pražské informační služby Lucie Ramnebornová a dodává: „Od změny si slibujeme především dosažení stejných či vyšších výnosů a zlepšení kvality služeb. Chceme, aby objekty byly nadále přístupné za stejných podmínek jako dnes. Jediné, co by se pro návštěvníky změnilo, by byla kvalitnější služba.“

Pronajat nebude jen nejméně známý objekt ve správě PIS zámek a kočárovna ve Ctěnicích, ležící na okraji Prahy. „Pro něj jsme se už několikrát pokoušeli najít kvalitního provozovatele, ale buď se nikdo nepřihlásil, nebo nabídka byla nevýhodná,“ sdělila Ramnebornová.

Přijdou o miliony

Výnos z památek přitom přináší Pražské informační službě desítky milionů korun ročně. Ty jsou jejím hlavním příjmem. Výše nájmu má být fixní a nedosáhne patrně ani zdaleka skutečných výnosů z památek. Nájemce by tedy mohl vydělat mnoho miliónů, o které by naopak přišla PIS a pražský magistrát.

„Jsem tím šokován. V hospodářském výboru jsme probírali před dvěma týdny transformaci PIS, přišla i ředitelka Ramnebornová, nicméně o plánovaném pronájmu nám nikdo nic neřekl. O tom jsem se náhodou dozvěděl o několik dní později. Probíhá to v tichosti, mimo město a jeho běžné rozhodovací mechanismy a podle mě to trochu zavání,“ sdělil Deníku pražský opoziční zastupitel Jiří Witzany (SNK-ED).

PIS navíc pronajme i objekt Staroměstské radnice, ve kterém sídlí.

Akutní riziko vytunelování

„Vidím zde akutní riziko vytunelování Pražské informační služby,“ varuje Witzany.

Na jednání hospodářského výboru pražského zastupitelstva k transformaci PIS odmítavě vystoupil i zastupitel Filip Dvořák (ODS). „Vznesl jsem námitku kvůli tomu, že když je PIS ve ztrátě, kde by v případě přeměny na akciovou společnost vzala finance na její pokrytí. Vytvořit firmu, o které je jasné, že nebude mít zisk, je přece nesmysl. Proto budu na dalším jednání hospodářského výboru žádat podrobnosti, a to nejen od PIS, ale hlavně od odboru kultury pražského magistrátu,“ popsal své námitky Dvořák.

Radí primátorův blízký přítel

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu pražského magistrátu má plánovanou transformaci na starost. Bude mu v tom radit renomovaná právní kancelář Weil, Gotshal a Manges, ve které působí Karel Muzikář, blízký přítel primátora Pavla Béma (ODS). Právní kancelář dostane za své rady dvoumiliónovou odměnu.

„O transformaci PIS se mluví již pět nebo šest let. Je třeba, aby byla více soběstačná a poskytovala lepší služby včetně marketingu města a podpory kongresové turistiky. Pronájem památek, který má zefektivnit provoz PIS, je zcela upřímně pokus,“ komentuje plány Prahy Jan Kněžínek, ředitel odboru kultury pražského magistrátu.