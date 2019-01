Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před rizikem spojených s telekomunikačními společnostmi Huawei Technologies a ZTE Corporations. Čínská strana se zlobí, miliardář Petr Kellner a jeho PPF se bojí o svůj byznys. Prezident Miloš Zeman hájí Čínu, premiér Andrej Babiš (ANO) musel vysvětlovat předvánoční schůzku s velvyslancem komunistické země. Kauzu řeší i sousední Polsko. Hrozí čínská špionáž také v Praze? Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) si nechá vypracovat analýzu. Nová pražská koalice chce navíc upravit smlouvu o partnerství s Pekingem.

Podle tiskové zprávy z konce minulého týdne pražský magistrát prověří kromě možných rizik i zabezpečení systémů. „Žádné klíčové systémy od těchto společností by hlavní město nemělo nevyužívat, pouze několik zaměstnanců úřadu má od firmy Huawei služební telefon, jedná se však o nízké jednotky případů,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Na základě varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provedeme analýzu rizik a prověříme zabezpečení našich systémů. Budeme tak postupovat v souladu s NÚKIB a především pak s Metodikou k varování ze 17. prosince 2018, kterou vydal NÚKIB začátkem tohoto roku a kde je definováno, jak by se měli zachovat správci kritických systémů,“ vysvětlil primátor Hřib, do jehož gesce v městské radě patří také IT. V pondělí Hřib dodal, že analýza a případné opatření by se mělo týkat i městských společností.

Na pondělím zasedání se zástupci pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) shodli na tom, že chtějí v partnerské smlouvě s Pekingem odstranit souhlas politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu. Podle politiků byl Praze článek vnucen a ve smlouvě mezi dvěma městy je zcela nadbytečný. Pokud záměr schválí rada, primátor Hřib zahájí jednání o úpravě smlouvy. Pokud by protistrana odmítla, ve hře je i její úplné vypovězení. To by však muselo schválit zastupitelstvo.

Lidská práva jsou víc než panda

Radní zatím o záměru nehlasovali, protože podle Hřiba ještě není formálně připraven. Vedení města by ho chtělo schválit do konce ledna. Pokud se tak stane, dostane primátor mandát zahájit jednání se zástupci čínské metropole o úpravě, což by se mělo stát do června. „Chci apolitické rovnocenné partnerství mezi Prahou a Pekingem založené na kulturní výměně,“ uvedl pražský primátor v tiskové zprávě. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) reagoval v rozhovoru pro Deník N. Řekl, že by se v případě změny postoje musel distancovat. „Bylo by to v rozporu s dlouhodobým postojem vlády. Politiku jedné Číny zastává Česká republika kontinuálně od sametové revoluce, plně v souladu s oficiální politikou Evrospké unie a USA.“

Smlouvu s Čínou město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy - hovořícím o politice jednotné Číny - smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.

Zapůjčení zvířete se zatím neuskutečnilo a podle nového vedení Prahy není tak podstatné. „Myslím si, že by smlouva neměla Číně podlézat zmínkami o čínské vnitřní politice. Lidská práva jsou více než panda v zoo,“ řekl na tiskové konferenci Jan Čižinský, lídr koaličního hnutí Praha sobě.

„Politika TOP 09 je dlouhodobě v duchu Václava Havla, to znamená v duchu lidských práv,“ přidal se podle agentury ČTK Jiří Pospíšil, europoslanec a předseda TOP 09. Dodal, že článek je nadbytečný a servilní. Podobně se vyjádřila radní Hana Marvanová (STAN/Spojené síly): „Schválení článku 3 v dohodě mezi Prahou a Pekingem před třemi lety bylo nestandardní, protože do smlouvy o spolupráci mezi hlavními městy politická deklarace nepatří. Nesouhlasím s tím, aby Praha takto dávala najevo podporu autoritářského režimu, který v Číně panuje.“

Primátor Hřib doplnil, že například v podobné smlouvě se Šanghají žádný takový článek není. Mluvčí magistrátu Hofman také dodal, že uzavírání mezinárodních smluv pro české hlavní město není nic neobvyklého. „Praha má v současné době uzavřené mezinárodní partnerství také s dalšími světovými metropolemi, jako je Berlín a Chicago,“ tvrdí Hofman.