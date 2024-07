Vysvětlení výpadku nabídl profil Pražské integrované dopravy na platformě X: „Důvodem je chybně zaparkované osobní vozidlo v Roháčově ulici.“ Sdělení však ještě pokračuje – a to šokujícími slovy, která vyvolala rozruch i na dalších sociálních sítích: „Městská policie hlavního města Prahy odmítla vozidlo odtáhnout a zajistit průjezdnost pro vozy Dopravního podniku hlavního města Prahy.“

Že to, co je uvedeno, odpovídá pravdě, potvrdila Deníku i mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. „Náš dispečink pořádal o součinnost při odtahu vozidla, hlídka městské policie po vyhodnocení odtah neučinila,“ konstatovala. S tím, že více informací může k věci poskytnout právě městská policie.

Vedoucí kanceláře ředitele pražských strážníků Irena Seifertová Deníku řekla, že situaci řešila hlídka na místě – a pro odtah neshledala zákonný důvod. Totéž strážníci uvedli i ve svém vyjádření na síti X: „Situaci posuzovala specializovaná hlídka, která se odtahy vozidel prioritně zabývá. Zkušení strážníci vyhodnotili, že vozidlo netvoří překážku provozu – a nesplňuje tak podmínky odtahu. Tedy: k nařízení odtahu nebyl zákonný důvod.“

Vyvolalo to poprask. Řada diskutujících se proti postupu strážníků ohradila nejen na platformě X, ale i na dalších sociálních sítích. Třeba uživatel Prazak1990 má zjevně názor, že strážníci měl odtah nařídit. „Kvůli jednomu de.ilovi se opozdí stovky lidí?“ klade otázku. Našla se ale i mnohem příkřejší hodnocení, směřující jak vůči strážníkům, tak na hlavy pražských politiků.

Městská policie na twitterové síti X navíc nepřímo potvrzuje informaci Deníku, že na zhodnocení situace na místě se členové hlídky neshodli s dispečerem autobusového provozu, a to i přesto, že kolem auta společně obcházeli s metrem v ruce: „Na místě byl taktéž zástupce dopravního podniku, se kterým strážníci průjezdnost ulice navíc ještě přeměřili.“

Ani po rozruchu, který ranní případ během dne vyvolal, městská policie na svému postupu nenachází nic, co by měla kritizovat, napravovat – či snad měnit pro příště. Trvá na tom, že řidič, jehož vůz autobusům podle dopravního podniku „překážel“, neudělal chybu. Neporušil žádné ustanovení, pravidlo nebo nařízení. Jakkoli zasahovat tedy hlídka neměla důvod.

„Na místě nebyla pořízena ze strany strážníků fotodokumentace, protože nejen že se nejednalo o překážku, ale ani o podezření ze spáchání dopravního přestupku. Předmětné vozidlo stálo v souladu s předpisy i platným dopravním značením,“ zdůraznila odpoledne Deníku Seifertová. Poznamenala v té souvislosti, že slova o tom, že městská policie „odmítla nařídit odtah“, se jeví jako velmi nešťastný – a nepravdivý – komentář. „Strážník odtah nenařídil, protože k němu nebyl zákonný důvod. Pokud došlo k nějakému zdržení a doprava musela být odkloněna, tak ne vinou městské policie,“ konstatovala Seifertová.

Nepřímo tak potvrzuje mínění, o něž se během dne podělili internetoví diskutéři: objížďky Hartigovy ulice jsou pro autobusy městské dopravy na samé hraně průjezdnosti. Například Marek Selinger píše: „Všechna čest řidičům 133 a 207, jak se Roháčovou dokážou protáhnout. Musí to kvůli těm několika parkujícím idi.tům bejt o nervy.“ A přitakává třeba midder: „Objízdná trasa skrze Biskupcova a Zelenky-Hajského je peklo. Každou chvilku tam někdo stoji jako pr.se a člověk neslyší nic jiného než troubit řidiče autobusů. Klidně i ve dvě ráno – hodně příjemné.“

Ne zrovna běžná veřejná výměna stanovisek mezi zástupci významných institucí hlavního města neušla nejen pozornost občanů, ale ani magistrátu – nebo třeba ministerstva dopravy. To potvrdil mluvčí resortu František Jemelka: „Četl jsem to,“ řekl Deníku. V souvislosti s překážkami v silničním provozu odkázal na ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361//2000 Sb. A na sazebník pokut, které by řidiče měly přimět k tomu, aby změnili své chování.

Obecně Jemelka konstatoval, že špatně parkující auta průjezd městské hromadné dopravě blokují často; zejména tramvajím. To potvrzuje i Řehková z pražského dopravního podniku: „V průjezdním profilu tramvají či autobusů parkují osobní automobily takřka na denním pořádku.“

Být na dálku soudcem v případu ze čtvrtečního rána není podle Jemelkových slov možné. „Policie ČR tam nebyla, my jsme tam nebyli. Dočetl jsem se ale, že městská policie přeměřovala, jestli vozidlo představuje překážku provozu,“ konstatoval. Hodnocení, že z pohledu městské policie není problém, avšak podle dopravního podniku se nedá projet, mluvčí ministerstva dopravy bez bližší znalosti konkrétní situace komentovat neumí.

Jakub Vinčálek z policejního prezidia Deníku ocitoval zákonné ustanovení, že jako překážku silničního provozu definuje záhon o silničním provozu vše, co by mohlo ohrozit jak bezpečnost silničního provozu, tak jeho plynulost. Například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci, ale třeba i závady v její sjízdnosti.

Také Vinčálek připomíná, že na dálku spor rozsoudit není možné. „Vždy se přihlíží ke konkrétní situaci,“ poznamenal. Takové poměry, kdy odstavené auto nemusí komplikovat průjezd osobních vozidel, ale pro průjezd autobusu už může znamenat problém, vnímá jako hraniční. „Obecně jasný závěr předložit nelze,“ řekl Vinčálek Deníku. „Situaci vždy na konkrétním místě posuzuje konkrétní policista,“ upozornil.

Za ministerstvo dopravy Jemelka připomněl, že nyní máme v legislativě definovány dvě situace s rozdílnými sankcemi, které se týkají daného tématu. Jednak jde o překážku provozu, jednak o špatné parkování s následkem bránění provozu (respektive blokování dopravy, zejména MHD). „Špatné parkování bránící provozu“ je nově od letošního ledna zařazeno mezi středně závažné přestupky (jako je třeba „parkování na invalidech“). „V kostce: ‚porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozu‘ nově znamená blokovou pokutu ve výši 2500–3500 Kč, nová pokuta ve správním řízení dosahuje 4000–10 000 Kč; bez bodů, bez zákazu řízení. Před rokem 2024 takový přestupek neexistoval,“ připomněl mluvčí.

Totéž ještě Jemelka zformuloval právní řečí: „Zavedli jsme nový přestupek spočívající v porušení zákazu zastavení nebo stání vozidla, přičemž od ‚obecného‘ přestupku se tento nový liší kvalifikovaným následkem – tím, že tímto porušením zákazu a zastavení nebo státní způsobí pachatel překážku provozu na pozemních komunikacích.“

Jak je to s parkováním (ne)překážejícím provozu

Zákon 361 o provozu na pozemních komunikacích praví:

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

+ § 27:

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky – a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,

h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“,

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty,

j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,

l) na mostě,

m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,

p) na tramvajovém pásu,

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.

(2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

Hojně se psalo o zpřísnění postihů v případě překážky a nesprávného parkování blokující například MHD, ale je dobré zmínit se o definici překážky provozu jako takové: nejedná se jen o blokování MHD. Jde třeba o parkování uprostřed chodníku: pokud to bude chodník klasické šířky, půjde bez debat o překážka provozu; stejně tak parkování na přechodu pro chodce, v cyklopruhu, na stezce pro pěší a cyklisty… Ano, překážka se netýká jen jiných vozidel, ale veškerých účastníků provozu – tedy i chodců, cyklistů a podobně.



Z jednoho stanoviska ministerstva dopravy:

…Pokud motorové nebo nemotorové vozidlo představuje překážku provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 2 písm. ee) zákona o silničním provozu, může být odstraněno v souladu s § 45 odst. 4 tohoto zákona, dle kterého platí, že „[j]e-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie“. Pokud zaparkovaná vozidla ohrožují nevidomé, slabozraké nebo jinak handicapované osoby, lze dospět k závěru, že tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích a může dojít k jejich odstranění. Je však nutné poznamenat, že za odstranění překážky jsou zodpovědné příslušné kontrolní orgány, které musí situaci správně vyhodnotit s ohledem na konkrétní okolnosti.

… Odtah je mnohem účinnější než pokuta – finanční náklady jsou vyšší (pokuta je ve výši stokorun zatímco odtah již tisíců korun plus platba za parkování), provozovatel si musí pro vozidlo někam dojet…

Příklad z ceníku nucených odtahů vozidel – Správa služeb hlavního města Prahy – 1900 Kč za odtah + 250 Kč/den za nucené parkování na střeženém parkovišti.



Pokud mají tedy lidé pocit, že je něco překážka provozu, je třeba zavolat policii.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR