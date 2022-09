Hřibova reakce na hoax: Záběry městských kamer z ulic budou vysílané na webu

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se ohradil vůči fámám, podle kterých nechal vypnout jednu z webových kamer na Václavském náměstí s cílem snížit publicitu sobotní protivládní demonstrace. „Je to pustá lež. Nebylo by to ani možné, protože dotyčná kamera v horní části náměstí nepatří do městského systému,“ uvedl Hřib, kterého nicméně internetová polemika inspirovala k novince.

Primátor Zdeněk Hřib. Archivní foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek