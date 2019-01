Po středečním jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s primátorem Zdeňkem Hřibem (Pirátská strana) se zdá projekt vládní čtvrti v Letňanech, kterou si šéf vládního hnutí vysnil, reálnější. Praha prodá státu pozemky. Má však podmínku, aby u konečné stanice metra vznikla také nemocnice a byty. Magistrátní koalice navíc požaduje, aby Babišova vláda zaplatila dostavbu Městského okruhu.

Podle povolebních vyjádření i podle výstupů z prvního jednání mezi Babišem a Hřibem se zdálo, že obě strany trvají na svém. Pražský primátor nechtěl, aby v Letňanech vyrostlo úřednické městečko, které s koncem pracovní době „umře“. Jenže teď nastal posun.

„Závěr z jednání je takový, že magistrát by nám ten pozemek prodal, a na tom pozemku bychom postavili novou nemocnici, kam by se de facto přestěhovala Bulovka. Bylo by tam administrativní centrum a přes tisíc bytů,” řekl po jednání premiér Babiš. Magistrát chce, aby na projekt nové čtvrti byla vypsaná dvoukolová mezinárodní architektonická soutěž.

Přesun státních úředníků do nových prostor? Nejdřív potřebujeme vědět, co z toho bude mít Praha. Proto požadujeme od @AndrejBabis seznam nemovitostí, které se mají uvolnit, a plán jejich využití. To zatím nemáme, a tak nemohlo dojít k dohodě. Nechceme Prahu plnou prázdných budov! — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 30, 2019

„Pozemky u metra v Letňanech by mohly bez problému obsahovat všechno zmíněné včetně rekreační zóny a občanské vybavenosti,” řekl primátorův náměstek Petr Hlaváček (TOP 09, Spojené síly pro Prahu) a ukázal na tiskové konferenci plánek inkriminovaného místa. Komplikací však může být horší dopravní obslužnost, kterou by právě dokončení vnitřního silničního okruhu mohlo zlepšit.

Babiš spolu s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřinou Arajmu předtím obhajovali plán přestěhovat ministerstva a další instituce na jedno místo. Podle nich vlastní stát 350 budov na území metropole. Půl miliardy ročně platí za nájem soukromým firmám a provoz vyjde na více než miliardu. „Chceme snížit rozstříštěnost složek státu,“ řekla Arajmu.

Stěhovalo by se deset tisíc úředníků

V Letňanech by mohlo sídlit devět vládních resortů - ministerstvo pro místní rozvoj, životního prostředí, část ministerstva vnitra, školství, sociálních věcí, dopravy, průmyslu a obchodu či kultury. „Pan ministr v Nosticově paláci teď sedí v ložnici nějakého šlechtice, nevidím důvod,” glosoval Babiš. Ředitelka Arajmu zároveň odmítla rétoriku Prahy, že by stát pak všechny nevyužité budovy prodal: „Chceme je otevřít veřejnosti, některým budovám bychom rádi vrátili původní účel - tedy bytový.” Návratnost chystané desetimilinové investice by byla do pěti let a týkala by se zhruba 10 tisíc státních úředníků.

Podle primátora Hřiba však pražští radní zatím nedostali konkrétní seznam. Babiš a Hřib zatím stanovili podmínky a po dvou týdnech se mají znovu sejít. Babiš předloží další nabídku. Zástupci hlavního města každopádně vypadají neoblomně. „Potřebujeme, aby stát zaplatil zbytek okruhu úplně jako v případě Brna, což je zhruba šedesát miliard korun. Chceme, abychom nezůstali stranou. Je v zájmu celé země, aby měla Praha odpovídající dopravní dostupnost. Přijde mi to zcela logické,” prohlásil Pirát v čele metropole.

Hřib a spol. by navíc výměnou za pozemky v Letňanech rádi získali také kasárna v Karlíně. Podmínky označil Babiš i vzhledem k cenám nemovitostí za nevýhodné, přesto chce dál jednat. V médiích se před jednáním objevilo, že magistrát ještě místo Letňan nabídne státu alternativu v podobě brownfieldu Bubny-Zátory. Arajmu ji označila jako naprosto nepřijatelnou. Na twitterovém účtu navíc spekulace popřel Jan Čižinský, lídr koaličního subjektu Praha sobě.