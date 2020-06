Pražský okruh s označením D0 ani po téměř čtyřiceti letech nemá hotovou polovinu plánované délky. Jako stavba 520 je označen úsek Březiněves – Satalice na severovýchodě metropole. Vedení hlavního města na pondělním zasedání vybralo jako nejvhodnější ze tří možností tunelovou variantu. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by toto rozhodnutí mohlo přispět k rychlejší realizaci dálničního obchvatu Prahy.

Pražský okruh v úseku Březiněves – Satalice bude pravděpodobně pod povrchem. | Foto: praha.eu

Tato třináctikilometrová trasa má být posledním dílkem do skládačky s názvem Silniční okruh kolem Prahy (SOKP). Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na webu uvádí uvedení do provozu v roce 2029, což je skoro půlstoletí od zahájení první stavby na konci 70. let minulého století. V úseku Březiněves – Satalice probíhá několik let debata s přilehlými pražskými městskými částmi i obcemi ve Středočeském kraji.