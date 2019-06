Hřib se ještě na pondělním jednání městské rady snažil odvést pozornost na masové demonstrace proti menšinové vládě opřené o komunisty a oznámil, že Praha žádné dotace Agrofertu, holdingu ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), neposkytla. Ale teď ho zřejmě čekají perné chvilky a nejspíš už neunikne.

Koaliční souznění totiž čím dál tím víc narušují (i kvůli nedávné kampani před eurovolbami) vzájemné spory zastoupených politických subjektů i jednotlivých lídrů. „Špehování“ městských bytů pomocí elektroměrů, o němž uvažovali Piráti, si Hřib se šéfém zastupitelů za Spojené síly Jiřím Pospíšilem (TOP 09) a Janem Čižinským (Praha sobě) vysvětlil. Neshody uvnitř koalice však panovaly i kvůli tajnému hlasování o zahájení geologického průzkumu pro stavbu metra D.

Tajné hlasování o metru D

Ozvala se dvojka Pospíšilem vedené kandidátky Hana Kordová Marvanová (STAN), která chtěla se schválením miliardového projektu počkat až na stažení žaloby na územní rozhodnutí a dohodu s vlastníky pozemků. „Byly tam navíc nevypořádané připomínky legislativního odboru magistrátu,“ řekla radní Pražskému deníku. „Tajné hlasování pro mě bylo překvapující a nepřijatelné. Neodevzdala jsem lísteček. Kolegové musí říct, proč se tak rozhodli. Neznám důvody,“ dodala.

Kordová Marvanová hraje důležitou roli také v aktuální politické rozepři v Praze. Na dubnové schůzi se radní dostali k hlasování o zrušení zadávacích řízení vypsaných Technickou správou komunikací (TSK Praha) na přestavbu Libeňského mostu v hodnotě až dvou miliard korun, které schválilo ještě předchozí vedení města. Nová koalice ovšem prosazuje místo bourání opravu.

Podle audiozáznamu, který mají média k dispozici, se Kordová Marvanová přihlásila do diskuze a zřetelně řekla: „Zdržím se hlasování!“ V nahrávce dále zazní, že pro bylo sedm radních, jeden se zdržel a nikdo nebyl proti. V oficiálním zápise, který dostali do rukou zastupitelé, je však uvedeno, že kromě Kordové Marvanové nehlasoval ještě někdo. Primátor Hřib (Piráti), radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) a radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) se omluvili.

Politici se pravděpodobně - stejně jako později u hlasování o metru D - báli případného trestního stíhání. Když není jasné, kdo se přesně zdržel, nemůže pak policie nikoho z radních hnát k odpovědnosti za jejich rozhodnutí. Bylo to tak? „Neumím na to odpovědět,“ prohlásila Kordová Marvanová v rozhovoru pro Pražský deník na dotaz, co říká na výtky opozice.

Podle šéfky klubu ODS Alexandry Udženiji totiž situace vypadá jako „úmyslné falšování zápisu z úředního jednání“ a místopředsedkyně strany dodává: „Žádný zastupitel, který to myslí s Prahou a Pražany dobře, prostě nemůže tolerovat jednání, které naplňuje všechny znaky podvodného jednání. Obzvlášť v případě koalice, která se všude ohání slovem transparentnost.“

Přidal se i předseda zastupitelů hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher, podle něhož začíná zasedání rady hlavního města připomínat frašku. „Zápis z jejího jednání neodpovídá zvukovému záznamu, hlasuje se tajně, což je bezprecedentní a svolává se mimořádné jednání rady bez pozvání předsedkyně kontrolního výboru. Kde je ona transparentnost, otevřenost a profesionální správa města?“ ptá se Nacher.

Chyba při sčítání hlasů

Hřib se v mezičase ještě snažil rozhodnutí o mimořádném zastupitelstvu zvrátit. Podle něj bude mimořádné jednání plýtvání prostředky magistrátu. V dopise adresovaném zástupcům ODS a ANO uvedl: „S ohledem na to, že na každém jednání rady dojde z nejrůznějších příčin průměrně k jedné chybě úředníků při sčítání hlasů, myslím, že nejvhodnějším řešením pro systémovou prevenci takovýchto nedostatků by bylo využívání elektronického hlasovacího zařízení s automatickým sčítáním hlasů.“ Novinkám pražský primátor řekl, že se mu ozval jeden člen rady a upozornil na chybu v zápise, protože se při hlasování o inkriminovaném bodu zdržel rovněž. Hřib však konkrétně nejmenoval.

V zákulisí se spekuluje, jak dlouho vydrží ve funkci. Údajně existuje dohoda mezi Spojenými silami pro Prahu, ODS a ANO o nové vládě nad metropolí. Pospíšil by se pak mohl stát primátorem. ANO by menšinové koalici vyjádřilo takzvanou tichou podporu. Podle serveru Info.cz však této variantě brání méně radikální STAN, zástupce KDU-ČSL i Udženija z - ve volbách vítězné - ODS, která by sice u někoho nebyla příliš oblíbená, ale bez níž by nová koalice jen těžko vznikla.

Navíc je otázka, zda by občanští demokraté riskovali kvůli Praze ztrátu postoje v celostátní politice. Vždyť ODS jako nejsilnější opoziční strana v parlamentu podporuje snahu demonstrantů o demisi Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové a předseda Petr Fiala kritizuje premiérův střet zájmů a spolu s Piráty, TOP 09 a STAN i lidovci chce jeho strana zastavit veškeré dotace pro holding Agrofert a vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.