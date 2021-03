„Odeslal jsem proto premiérovi dopis. Vyzval jsem ho, aby zajistil vyočkování těchto vakcín v Praze nebo jejich rozvoz jinam. Základní problém je v tom, že my jako kraj nemáme možnost si koordinovat očkování vakcínou Pfizer,“ prohlásil Hřib.

Lídr pražské koalice si stěžuje, že šéf vlády odmítl „na rozdíl od jiných krajů“ přenechat zodpovědnost za aplikaci vakcín Pfizer samosprávě. Podle primátora to Babiš zdůvodnil „výmluvou“ o absenci výkonných „mrazáků“ v majetku metropole.

Hřib na to namítá, že Praha v lednu nakoupila dostatečně výkonná mrazicí zařízení, potřebná pro skladování vakcín. Minulý týden dostalo v hlavním městě vakcínu Pfizer přibližně 23 tisíc lidí. Na toto pondělí a úterý mělo rezervace necelých sedm tisíc osob.

Je den před závozem a v Praze dnes leží 33.528 dávek vakcíny Pfizer. To je více než dvakrát tolik co minulé pondělí. Hromadí se tedy v Praze na státních očkovacích místech. Apeluji znovu na premiéra, aby zajistil jejich urychlené vyočkování v Praze či rozvoz do jiných krajů.



