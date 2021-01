Tomáš Portlík, předseda krajské organizace ODS a místostarosta Prahy 9, se přidal ke „grilování“ Hřiba, které zahájila šéfka zastupitelského klubu občanských demokratů Alexandra Udženija. Před týdnem na schůzi zastupitelstva Portlík ironicky ocenil Piráty za „bobříka mlčení“ při nočním projednávání bodu, proč nebylo vypsáno výběrové řízení na předsedu představenstva Pražské plynárenské. Opoziční zastupitelé kritizují, že v čele magistrátní firmy s miliardovým obratem vystřídal (Hřibem kritizovaného) Pavla Janečka podnikatel Martin Pacovský.

Zdroj: Tomáš Portlík, facebookPortlík a spol. upozorňovali na to, že Pacovský pracoval dříve jako manažer ČEZu a měl na starosti zahraniční akvizice v Rumunsku či Bulharsku – a v roce 2019 podali Piráti na ČEZ kvůli tomu trestní oznámení. Kritikou tehdy nešetřil ani senátor Lukáš Wagenknecht, jenž teď shodou okolností sedí za Pirátskou stranu v dozorčí radě Pražské plynárenské. Primátor Hřib se odvolává na to, že městské společnosti jsou v gesci radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09). Snaha Pirátů o odvolání Janečka přitom vyvolala v minulosti v koalici názorovou roztržku.

Nyní si předseda pražské ODS přisadil kvůli novým webovým stránkám o očkování, které Praha v tomto týdnu slavnostně spustila. „Jde jenom o PR pirátského primátora Hřiba, neboť web vás stejně NASMĚRUJE na rezervační systém MINISTERSTVA (zdravotnictví), který řádně nefunguje a nedá vám termín. Máme mít dávno vlastní registr a logistiku,“ poznamenal Portlík na twitterovém účtu.

Ve středu přitom na sociálních sítích informoval, že Praha 9 zřídila vlastní očkovací místo zařazené do registračního systému Ministerstva zdravotnictví ČR. Jenže z vládního resortu, který řídí Jan Blatný (za ANO), i od samotného premiéra Babiše přicházely zmatečné zprávy ohledně přerušení vakcinace proti koronaviru kvůli nedostatku očkovacích látek. Podle Blatného ministerstva je další postup věcí krajského koordinátora.

„Vláda zřejmě dělá vše pro to, aby trval co nejdéle nouzový stav a nejistota občanů,“ glosoval Portlík. „My jsme připraveni, nyní vše závisí na dostatku vakcíny. Sledujíce kroky vlády a neférovou distribuci vakcín, vidím jako nutné snažit se zajistit vakcíny pro naše občany vlastními silami.“

Portlík: Praha potřebuje vlastní registr na očkování

Ohledně magistrátního „očkovacího“ webu Portlíkovi vadí, že je vlastně duplicitním ke státnímu systému – a ten navíc nefungoval spolehlivě. Předseda pražské ODS navrhuje, aby se občané mohli zaregistrovat jako zájemci o vakcínu, dostali by pořadové číslo, s nimiž by pak vedení metropole mohlo pracovat podle dodávek vakcín. Portlík zdůraznil: „Praha potřebuje vlastní registr.“

Hřib naopak neustále opakuje, že ohledně koordinace očkování selhal právě Babišův kabinet. Zmiňuje i skandál s protekčním podáním vakcíny proti covidu zaměstnancům ve Státním zdravotním ústavu. Pražský primátor vidí přínos webu především v tom, že vyvrací fake news pomocí informační kampaně. „Po sociálních sítích se šíří různé nepravdy, má to negativní důsledek na nás všechny. Vláda v tomhle zaspala. Podle našeho průzkumu chtějí Pražané informace touto formou. Jak postupně mutuje virus, tak mutují i hoaxy. Je důležité reagovat na to, co se zrovna šíří,“ prohlásil Hřib v DVTV.

Zástupci magistrátu hlavního města a pražské zdravotnické záchranné služby spolu s hygieniky byli ve čtvrtek obhlédnout Kongresové centrum Praha, kde by mohlo vzniknout další očkovací centrum. Velkokapacitní místo přitom chystá stát v prostorách O 2 universum díky avizované spolupráci s firmou PPF miliardáře Petr Kellnera.

Kdo by dělal primátora?

„Ve všem jsme přehlasováni. Magistrát ovládl populismus. Primátor se obklopil PR poradci, agenturami a marketéry stejně jako pan Babiš. Je dobře organizován na sociálních sítích. Věřím, že lidé už se ale oklamat nedají,“ postěžoval si Portlík ve twitterové diskuzi na těžkou úlohu opozice.

Podle informací Pražského deníku však (alespoň prozatím) přijde snaha občanských demokratů o výměnu primátora vniveč. Ať vypadalo koaliční partnerství během dvou let všelijak, tak Jiří Pospíšil, předseda zastupitelského klubu Spojených sil a předseda pražské TOP 09, nechce riskovat. Nabízí se totiž jasná otázka: „Kdo to bude dělat?“

Pospíšil by uvažoval o spolupráci s ODS na magistrátní úrovni jen v případě, že by primátor Hřib nějak zásadně pochybil. Navíc Pospíšilovo uskupení podobně jako Praha sobě Jana Čižinského už od začátku deklaruje, že s vládním hnutím ANO vládnout v Praze nebude.

Europoslanec šéfuje třináctičlennému zastupitelskému klubu, občanští demokraté mají 14 mandátů. K většině by tedy případná nová koalice potřebovala i hlasy z ANO. Navíc je těžko představitelné, že by zástupci STAN, kteří půjdou do sněmovních voleb po boku Pirátů, na něco podobného přistoupili. „Jsem v politice už dlouho a nebudu dělat věci, které mě na stará kolena budou poškozovat, to nemám zapotřebí,“ nechal se slyšet Pospíšil.

Ale pozor – situaci mohou změnit třeba spory o podobu kandidátek jednotlivých stran a vybírání krajských lídrů.