"Pražští policisté ve středu ráno v ulici Nad Smetánkou řešili incident, na jehož konci bylo zraněné dítě. Zranění dítěte nebyla nikterak vážná, nebylo v ohrožení života," potvrdil Deníku policejní mluvčí Richard Hrdina. Policisté nyní zjišťují, co se na místě odehrálo.

"Na místo jsme vysílali dvě záchranářské posádky, spolupracovali jsme s Policií ČR. Žena a malé dítě utrpěly středně závažná poranění. Ošetřili jsme je a odvezli do pražských nemocnic. Ženu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dítě do Thomayerovy nemocnice," řekla Deníku mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.