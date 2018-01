Hrdličkova stavební firma má na desítce problém. Starosta jí pozastavil zakázku

Rekonstrukce vršovického kina Vzlet se komplikuje. Tendr na opravu téměř stoleté budovy ve stylu art deco získala loni v prosinci od městské části Praha 10 stavební firma Vistoria, která patří do investiční skupiny Kupiano. Jejím většinovým akcionářem je podnikatel s napojením na politiky Tomáš Hrdlička. O zakázce za 36 milionů korun jsme psali v pátečním vydání Pražského deníku.

Starosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD) údajně kontrakt „pozastavil“ a nechává ho prošetřit kvůli možným vadám. Ty by mohly spočívat v nadhodnocení o několik milionů a možná i v kartelových dohodách mezi účastníky soutěže.

Starosta byl přehlasován

Pochybnosti, které jsou uvedené už ve zmíněném článku, prý vedli starostu Nováka i k tomu, že během mimořádného jednání městské rady k této zakázce v polovině prosince hlasoval proti výběru vítězné firmy.

„Byl ale přehlasován v poměru 6:2. Zastupitelem na desítce jsem byl dvacet let a byl jsem tam i starostou. Nepamatuji ale, že by byl někdy předtím v tak důležité věci starosta přehlasován,“ řekl Pražskému deníku exstarosta Prahy 10 a v současnosti tamní radní za „hnutí nezávislých“ Bohumil Zoufalík. Podle něj hlasovali jinak než starosta jeho koaliční partneři z TOP 09, ODS a Strany zelených. „Dávám tyto rozdílné pohledy na zakázku do přímé souvislosti s pokusy o starostovo odvolání,“ dodal Zoufalík.