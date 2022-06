Místo v blízkosti Stromovky bude spravovat magistrátní firma Správa pražských hřbitovů. Záměr revitalizace již odsouhlasili pražští radní, o přesném využití ale ještě rozhodnuto nebylo. Zeman by si zde přál upravené pietní místo, jakousi zahradu ticha. Rozhodně se však nemá stát stavební parcelou.

OBRAZEM: Veterány vyjely z Prahy do Bratislavy. Z Opletalovy ulice se stalo depo

Rakve či urny se zde ale ukládat nebudou. „Pohřbívat by se tu mohlo, předcházely by tomu jen technické kroky, jako hydrobiologický průzkum apod. Není to ale potřeba, Praha má hrobových míst dostatek, na Olšanských hřbitovech je volných 40 % hrobů bez nájemce. Je to unikátní příležitost místa s pietním charakterem a zároveň se k němu nevztahují žádné emoce,“ říká Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů.

Je téměř vyloučené, že by sem někdo chodil navštěvovat své zemřelé příbuzné. Jediný náhrobek, který se dochoval ve vzpřímeném stavu, je se jménem Eduard Seuter von Lötzen, což byl německý obchodník a pražský radní.

PODÍVEJTE SE: Zvon #9801 pro Prahu už je odlitý, rozeznít by se měl v srpnu

„O tomto místě nevíme skoro nic, nápisy na náhrobcích nejdou skoro rozluštit. Jeden z nápadů je, že by zde mohly být pohřby pod širým nebem, když lidé nechtějí mít obřad v obřadních síních,“ říká Červený. Místo tak skrývá slibnou práci pro archeology a historiky. Opravit se bude muset poničená zeď, jako první se ošetří zeleň. Na kolik práce vyjdou, zatím není spočteno.

„Je to krásné klidné místo uprostřed města, sloužit by mohlo i jako park,“ soudí radní Milena Johnová (Praha sobě).