Od pondělí patří Bohnický hřbitov městské části Praha 8. Podpisem předávacího protokolu to stvrdila ředitelka odboru hospodaření s majetkem státu UZSVM Ivana Kubíčková a radní Prahy 8 pro oblast majetkovou Tomáš Slabihoudek (TOP 09), převod proběhl bezúplatně.

Citlivou revitalizaci místa schválila před dvěma týdny rada městské části, drobné opravy mají začít během léta. „Musí se ještě vybrat zhotovitel a vypsat harmonogram s rozsahem prací. V létě začnou první práce, ty by měly trvat několik měsíců. Veřejnosti se nejtajemnější místo v Česku otevře ještě v tomto roce,“ řekl Martin Šalek, mluvčí Prahy 8. O dalších krocích zatím rozhodnuto nebylo.

„Nebude se ale nic modernizovat. Nebude se nic dláždit ani instalovat cedule, duch místa by zmizel. Jen se prořežou některé náletové dřeviny a posečou kopřivy. To se v minulosti už brigádně dělo, po každé prořezávce to však zase zarostlo,“ přiblížil Šalek.

Podle Šalka bude prvním krokem oprava brány. Proběhnou také stavební průzkumy na zříceninu márnice a kaple, která kdysi vyhořela. Zapotřebí je prověřit, zda nehrozí pád zdiva na návštěvníky. Uvažuje se i o tom, že by se v márnici doplnila dlažba, aby si ji lidé mohli pohodlně prohlédnout i zevnitř.

Dnes jsme oficiálně zdarma předali Bohnický hřbitov do správy @Praha_8 , která plánuje jeho postupnou revitalizaci. ???? pic.twitter.com/IUNOCKPScQ — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (@uzsvm) June 20, 2022

Bývalý hřbitov o rozloze dva a půl hektaru s přibližně 4200 hroby bude volně přístupný. Vrátí se sem také komentované prohlídky organizované radnicí, které probíhají i v jiných částech Prahy 8, podobně jako například po stopách Bohumila Hrabala či Anthropoidu.

Místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti) se o převod na městskou část snažil devět let. Vítek se obával, že by toto mimořádné místo mohl koupit soukromník ve veřejné dražba a využít jej pro developerskou činnost.

Hřbitov byl vysvěcen roku 1909, prvním pohřbeným byl 11letý chlapec z nedaleké léčebny, svému účelu místo sloužilo až do roku 1951, kdy byla zrušena duchovní správa a roku 1963 bylo pohřebiště předáno Pohřební službě hl. m. Prahy, která jej nechala zpustnout.