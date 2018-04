Hradčanské včely pilně pracují. Uspořádaly i pečení perníčků

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 27 000 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech Are you Russian speaker? Are you looking for a job in Prague?. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: kontakt: Petr Jandal, e-mail: pjandal@dendax.com , Hledáme pracovníka/pracovnici zákaznického servisu, , Hledáme pracovníka/pracovnici zákaznického servisu! , , We are Dendax, one of the biggest international tax refund providers. Our goal is to be the leader in the field of taxation market. We are looking for motivated and positive colleagues to join our young team. , , What we expect? , You are a self-starter with a desire to work and learn, Have the ability to work independently and as a part of a team, Fluent speaker of Russian/Czech/Slovak with English, additional language skills are definitely an asset!, , , What will be your job? , Provide excellent customer support, Communicate with our clients through multiple channels (phone, email, chat etc.), Collect documents and information from our customers in order for their cases to proceed, Be a part of a team of young professionals, , , What we offer? , 27000 - 30000 CZK, Attractive bonuses, Extra holiday bonus, Flexible working hours, Home office, Company breakfast & team building activities, Clear targets for your performance, Personal challenges to let you grow professionally. Pracoviště: Dendax international llc, organizační složka 001, Jemnická, č.p. 1138, 140 00 Praha 4. Informace: , .