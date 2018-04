Hrad odsoudil útok USA v Sýrii. Ovčáček osočil novináře z podpory války

Vojenské řešení situace by podle Hradu mělo být až poslední možností. Uvedll to na twitteru mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáček po nočním útoku USA, Británie a Francie na Sýrii. Zároveň slovně napadl novináře, neziskové organizace a kritiky prezidenta Zemana, že podporují válku.

Spojené státy, Británie a Francie podnikly v noci na dnešek koordinovaný vojenský úder na cíle Sýrii v reakci na chemický útok před týdnem s desítkami obětí, který přičítá Západ syrskému vládnoucímu režimu. "Vojenské řešení je vždy až to poslední," uvedl mluvčí Zemana.

Na svém dalším twitterovém účtu Ovčáček osočil novináře, že válku chtěli. "Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?" napsal. Již ve čtvrtek uvedl, že se novináři při představě války "slastně olizují" a měli by být posláni do první linie.

Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip? — ČÚTI (@CUTIzpravy) 14. dubna 2018

Loni prezident Zeman uvedl, když tehdy USA zaútočily po chemickém útoku na syrskou vojenskou základnu nedaleko Homsu, že by byl ochoten považovat americký útok za oprávněný, pokud ze zmíněné základny byl skutečně veden útok chemickými zbraněmi.

Vojenské řešení je vždy až to poslední. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 14. dubna 2018

České ministerstvo zahraničí k nočnímu útoku na Sýrii uvedlo, že je to jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat. Podle ministerstva by se ale mělo hledat politické řešení konfliktu. "Společně s EU a dalšími spojenci vyzýváme všechny aktéry konfliktu, aby přispěli k deeskalaci a obnovili mírová jednání k nalezení politického řešení," uvedla česká diplomacie v tiskovém prohlášení.