Jako mnoho domů v této starobylé části Prahy, i on vznikl už ve středověku, první zmínky pocházejí z 15. století. Památkou na jeho raná léta jsou sklepy s gotickou klenbou. I díky nim je Červený lev unikátem, gotické sklepy zde má jen pár dalších staveb. Většina byla zničena při velkém požáru Malé Strany v polovině 16. století.

Podle poháru poznáš zlatníka

Jinak je však dům U červeného lva směsicí stylů — stropy jsou renesanční, vstupní portál barokní, fasáda barokní s klasicistními prvky. Nákladnou rekonstrukci podstoupil už na sklonku 16. století. Tehdy se na Pražský hrad přistěhoval jediný Habsburk, který měl stálé sídlo v Čechách — císař Rudolf II. Početný dvůr se na Hrad nevešel, a začal tak osidlovat podhradí. Právě v této době získal dům své charakteristické domovní znamení, velkého červeného lva.

Zlatník Gabriel Goldenhauer, který dům koupil v roce 1637, mu navíc do tlap vtiskl pohár, symbol zlatníků. Dlouhou dobu byl spojen s vedlejší budovou a neměl ani vlastní vchod.

Celá rodina spala s hosty

Nejznámější obyvatel, barokní malíř Petr Brandl, zde žil na přelomu 17. a 18. století. Právě on je autorem fasády, která se dochovala do dnešních dní. Jeho otec měl v přízemí hostinec, kde se čepovalo pivo z Rakovníku. O žádný luxus se ale nejednalo. Celá rodina spala v místnosti, která sloužila také jako kuchyň, vždy společně s hosty. Zatímco Brandlova matka Alžběta zde v roce 1703 zemřela, on sám proslul rozmařilostí, kvůli které dřel ke sklonku života bídu s nouzí a dům musel opustit. Ten pak dlouhá léta fungoval jako běžný obytný dům, hotel se z něj stal až v minulém století. Turistům slouží celkem osm pokojů s historickým nábytkem a krásným výhledem na romantické uličky Malé Strany. Díky nim se honosí titulem nejmenšího hotelu v Česku.