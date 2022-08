Dnešní hotel byl ve svých prvopočátcích cukrárnou. Když se cukrář Karel Juliš vrátil domů z první světové války, rozhodl se svými výrobky vrátit Pražanům radost do života. Z našetřených peněz koupil středověký, v barokním slohu přestavěný dům U Božího oka na Václavském náměstí a zřídil si zde podnik i s výrobnou.

K cukrárně přibyl hotel

Julišovo dílo nebývale prosperovalo a skromné podmínky starobylého domu brzy přestaly stačit. A to i přesto (nebo možná právě proto), že ho majitel nechal přestavět v kubistickém stylu a v zadní části zřídil biograf. Jeho snem se stalo vystavět budovu úplně novou a moderní.

Několik let se snažil protlačit žádost o demolici, ta však byla několikrát zamítnuta. Až v roce 1929 ji úřady konečně odkleply. Na uprázdněné parcele začal růst šestipatrový dům podle návrhu architekta Pavla Janáka, autora Hlávkova mostu či průčelí paláce Adria. Ambiciózní Juliš šel ještě dál, již nechtěl šéfovat pouze cukrárně, nýbrž celému hotelu.

Drastická změna podoby

Moderní vzhled s průčelím se střídajícími se pruhy oceli a opaxitu přitáhl do Julišova podniku mnoho turistů i zvědavců. V přízemí a prvním patře se nacházela cukrárna a kavárna, biograf našel nově místo v suterénu, vyšší patra pak zabíraly hotelové pokoje. Juliš si splněného snu neužíval dlouho, v roce 1948 byl hotel i s podniky zabaven a přejmenován na Tatran. O deset let později byl prohlášen kulturní památkou, to ale novým elitám nezabránilo provádět některé necitlivé zákroky, které hotel nenávratně poškodily. Jako tolik jiných pražských podniků začal chátrat.

Když se po revoluci vrátil zpět rodině Julišových, ta již na rozsáhlou rekonstrukci, kterou vyžadoval, neměla finance a musela ho prodat. Nový majitel měl v plánu drasticky změnit podobu hotelu, avšak díky protestům historiků a památkářů se tak nestalo. Nyní se po citlivé rekonstrukci opět skví v celé své prvorepublikové kráse.