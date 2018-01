Hostivařský hřbitov čeká letos rozšíření

Hřbitov v Hostivaři by se mohl v druhé polovině letošního roku začít rozšiřovat kvůli naplnění stávající kapacity. Správa pražských hřbitovů chce v létě vybrat firmu, která provede stavbu. Hotovo by mělo být koncem roku.

Soutěž na podobu rozšíření hřbitova vypsaly Správa pražských hřbitovů s Institutem plánování a rozvoje už v roce 2015, ale výsledky jsou známé od poloviny následujícího roku. Vítězný návrh pochází od autorského týmu ve složení Stanislav Krčmárik, Ľubica Lašáková, Lukáš Radošovský, Róbert Bakyta, Matúš Grega-Jakub, Peter Janeček a Ivan Boroš.

Tisíce míst

„Bude to unikátní způsobem ukládání zpopelněných ostatků," uvedl k projektu šéf Správy pražských hřbitovů Karel Kobliha. Popel bude uložen do tubusů a ty budou zasouvány do stěny kolumbária.

„Odhadujeme, že tam bude cirka 3000 míst," doplnil. I proto, aby lidé snadno našli správnou schránku, bude nutné investovat do informačního systému. Náklady se zatím odhadují na 15 milionů korun.

Správa pražských hřbitovů se stará o 230 tisíc hrobů na 29 hřbitovech. Asi 40 procent hrobů je opuštěných a nezaplacených. Kapacita pražských hřbitovů je podle Koblihy dostatečná. Většina hřbitovů má ještě rezervní plochy pro rozšíření, navíc až 90 procent pohřbů je žehem.