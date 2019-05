Přehrada rozkládající se na území tří městských částí (Praha 11 a 15, Praha-Petrovice) vznikla po povodni v roce 1958, kterou historické dokumenty označují jako „stoletou“ a která způsobila v Hostivaři mimořádné škody. V roce 2010 prošla hostivařská vodní nádrž revitalizací, přesto v červnu 2013 nestíhala pojmout vydatný déšť. Kvůli rychlému přítoku (podpořenému Pitkovickým potokem) z prvního povodňového stupně vystoupal Botič během hodiny a půl na třetí, potok pak napáchal miliardové škody.

Lesy hlavního města Prahy - správce Hostivařské přehrady - se pak bránily kritice radnic na dotčených místech. Nový velín podle magistrátu poskytne zázemí obsluze přehrady a zároveň i prostor na uskladnění techniky nutné pro údržbu vodního díla. Mohla by se tak ještě zlepšit protipovodňová ochrana níže položených území Záběhlic, Michle a Nuslí.

„Obsluha přehrady odtud dohlíží na manipulaci na vodním díle, provádí pozorování a měření provozních veličin, jako je výška hladiny vody v nádrži, teplota vzduchu, srážkový úhrn apod. Také sleduje deformace tělesa hráze a průsakové a tlakové poměry vodního díla. Údržba vodního díla zahrnuje rovněž péči o břehové porosty nádrže, sekání přilehlých luk i likvidaci černých skládek. Proto je v areálu nového velínu i dostatečný prostor pro uskladnění potřebné techniky pro tyto práce. Celý areál je zabezpečen kamerovým systémem,“ píše pražský magistrát v tiskové zprávě.

Z nové boudy je vidět až na pláž

Nová bouda pro hrázného je oproti té staré (dvěma stavebním buňkám) vyvýšená, je odtud dobře vidět na hladinu a obsluha dohlédne až na protější písčitou pláž. Může tedy pomoct plavčíkům v případě nebezpečí či ohrožení někoho z návštěvníků koupaliště. Celkové náklady přesáhly 5,6 milionu korun bez daně.

„Pro hlavní město Prahu je prioritou zajištění maximální bezpečnosti a funkčnosti Hostivařské přehrady jako důležitého protipovodňového prvku na území Prahy. Nyní se podařilo vybudovat moderní zázemí pro obsluhu přehrady a dále připravujeme také nový dodatkový bezpečnostní přeliv, který ještě zvýší ochranu hráze vodního díla,“ uvedl primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu, STAN) při uvedení velína do provozu.

Podle Hlubučka by se pak nemělo stát, že by se voda přelévala přes korunu hráze jako v roce 2013. „Pak by zbytečně hrozilo, že by se sypaná hráz protrhla,“ řekl pražský radní pro Blesk.cz. V současnosti vzniká k budoucímu přelivu projektová dokumentace, na jeho tvorbě spolupracují i odborníci z ČVUT. Hlubuček by chtěl zahájit stavbu do dvou let.