Na spícího startovací pistoli

Na místě dnešního podniku stával kostel sv. Mikuláše a později radnice, která však padla za oběť asanaci Podskalí v roce 1911. Chudé příbytky nahradila výstavní zástavba a v jednom z domů vznikl i dnešní hostinec. Své stálé zákazníky si získal zejména brzkou otevírací dobou. V šest hodin ráno se tu nejen otvíralo, ale také se podávalo teplé jídlo. Hosté si nejvíce pochutnávali na vyhlášené dršťkové polévce a grundlích, tedy malých smažených rybičkách.

V dobách, kdy se nesměl do jedenácti hodin dopoledne pít alkohol, tu výčepní servíroval v hrnečcích rum, který vydával za čaj. Co však neviděl rád, byli spící štamgasti. Toho, kdo na chvíli zamhouřil oči, prý budil startovací pistolí.

Dlouhý seznam slavných hostů

Za bývalého režimu si hostinec U Kalendů oblíbili hlavně trampové, kteří ho překřtili na Ministerstvo trampingu. Mezi stálými hosty nechyběli zakládající členové Ztracenky, jedné z nejstarších trampských osad v Česku, ale také herci Vladimír Menšík či Jiří Sovák, na pivo a kus řeči se rád zastavil i spisovatel Bohumil Hrabal či Václav Havel. Písničkář Jaroslav Hutka v roce 1978 vzpomínal: “Vedl jsem Havla a Dienstbiera po nějakém flámu na nábřeží do hospody U Kalendů, že si dáme v pět ráno dršťkovou. Jenže otevírali až v šest. A protože mám strašně rád studenou vodu, nedalo mi to, svlíkl jsem se do naha a skočil do řeky. Havel se svlíkl taky a skočil za mnou. Okolo jezdily tramvaje, lidi nám mávali, nevěděli komu.”

Natáčelo se tu také hned několik filmů, třeba Citlivá místa s Janou Brejchovou v hlavní roli.

Po revoluci se podnik vrátil do soukromých rukou a v roce 2021 jej převzal řetězec Lokál. Rozsáhlá rekonstrukce nechala na svém místě charakteristické táflování a i nábytek zůstal původní. Stejně tak se kuchaři rozhodli zachovat tradici výživné dršťkové a grundlí.