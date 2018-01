Hostinec U Brabců k zemi nepůjde. Ještě letos ho čeká oprava

Hostinec U Brabců, kterému v minulosti hrozila demolice, bude ještě během letošního roku opraven. Praha 9 chce kromě rekonstrukce tohoto historického objektu využít peníze na vybudování nových parků a obnovu vnitrobloků. Zaplatí za to maximálně 147 milionů korun. Samotné náklady na rekonstrukci hostince by se měly pohybovat kolem 40 až 50 milionů.

Městská část Praha 9 získala objekt do svého vlastnictví loni, výměnou s developerem, který chtěl hostinec zbourat a na jeho místech postavit bytový dům.

Oprava vnitrobloků

Architekti v současné době připravují novou podobu interiérů hostince. „Bude tam velký sál s ochozy a sál bude sloužit jako hostinec a zároveň jako místo, kde občas bude koncert, kde sem tam bude divadlo z Gongu," uvedl místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Městská část se ještě chystá opravit čtyři až pět vnitrobloků na Proseku a Střížkově. Náklady na úpravy každého z nich se budou pohybovat asi od šesti do osmi milionů.

Úprava parků

Radnice Prahy 9 by chtěla vykoupit pozemky, kterými by prodloužila park Přátelství z Proseku na Střížkov. V současné době Praha 9 jedná s developerem, který za pozemky chce 175 milionů korun. Na úpravy, které by mohly být hotové už příští rok, radnice počít s 30 až 40 miliony.

„Na konci minulého roku jsme začali nově realizovat park Zahrádky, což je po meandrech a parku Pod Lávkou další park podél Rokytky, který dotváří relaxační zónu podél Rokytky," doplňuje Portlík. Práce by měly trvat až do příštího roku a radnice na úpravy počítá s částkou 17 milionů.