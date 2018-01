Na střeše světa: exprimátor Bém vystavuje své horolezecké fotografie

Český horolezec a bývalý primátor Prahy Pavel Bém. Jeden z desítek lidí na celém světě, kteří úspěšně zdolali nejvyšší vrcholy všech sedmi kontinentů. Své fotografie a tematické exponáty nyní horolezec vystavuje v Galerii 9 pod názvem Na střeše světa. Podívat se tak můžete, jak to vypadá na vrcholku Mt. Everestu či nejobávanější K2.

Výstava Na střeše světa, kterou můžete navštívit do 8. února, vám nastíní zážitky ze sedmi významných horolezeckých expedic. Díky dechberoucím fotografiím můžete nahlédnout na svět z nejvyšších horských vrcholů. Atmosféru a celkový zážitek dokreslují také nejrůznější tematické exponáty.



„Stanout na nejvyšších vrcholech všech sedmi kontinentů vyžaduje nejen výbornou kondici, zkušenosti a také spoustu času. Není proto divu, že se to povedlo pouze několika desítkám lidí na celém světě. Jedním z nich je právě horolezec Pavel Bém, který dokázal úspěšně zdolat Mount Everest, K2 a další osmitisícovky,“ uvedli organizátoři výstavy.

Pavel Bém tak pokořil takzvané Seven Summits. To je označení pro sedm nejvyšších vrcholků na sedmi světadílech. Jde o legendární horolezecký projekt, který poprvé spatřil světlo světa v 80. letech 20. století. Vděčíme za to amatérskému horolezci a podnikateli Richardu Bassovi, který jej jako první definoval a zároveň také pokořil.

Nejobávanější K2

Každý ze sedmi vrcholů světa je jiný, ale všechny obklopuje nádherná příroda a řada zajímavostí. Pavel Bém zdolal ten nejvyšší, čímž je Mt. Everest, nejobávanější vrchol K2 i takzvanou horu duchů Manaslu v Nepálu.



Pokud vás výstava zajímá, navštivte Galerii 9 ve vysočanské radnici. Na expozici se můžete podívat zdarma až do 8. února. Od pondělí do čtvtrka, a to mezi 10. a 19. hodinou.

Pavla Béma si můžete pamatovat i z Magistrátu hlavního města Prahy. V letech 2002–2010 byl primátorem metropole. Od roku 2004 obsadil na čtyři roky post místopředsedy Občanské demokratické strany. Tři roky také působil jako poslanec.

Politická kariéra

V letech 2006 až 2008 Bém vládl žebříčkům popularity. A vrcholu dosáhl i ve svém koníčku. V pátek 18. května 2007 vystoupil jako desátý Čech v historii na Mount Everest. Nesporný sportovní úspěch kalilo jen to, že Bém navzdory svému předvolebnímu sloganu „Dejte mi pět minut, dám Vám čtyři roky“ Pražanům v době zasedání zastupitelstva vzkázal, že má dva měsíce dovolenou. Byť neplacenou.

Ve stejném roce, jako se Bém pokusil ovládnout celostátní ODS, se v Praze dvakrát propadla půda při hloubení tunelu Blanka. Stavba, která měla být Bémovou chloubou, se stala spíše mementem budovatelských ambicí tehdejšího primátora. Do tohoto kontextu zapadají i neuskutečněné plány na vybudování metra k letišti či uspořádání olympiády v Praze. Z té zbyly „aspoň“ stamilionové pomníky v podobě obřích stanic metra v místech, kudy měly proudit davy do olympijské vesničky na Střížkově a v Letňanech.

Slavně neskončil ani na první pohled dobrý nápad: karta Pražana Opencard. Měla umět kdeco, nakonec se ale Pražané za miliardu dočkali jen trochu lepší tramvajenky.