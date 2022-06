Součástí objektu naproti radnici Městské části Praha 15 bude více než sedm desítek bytů a tři komerční prostory určené pro drobné obchody a služby. Dokončení výstavby a kolaudace domu jsou plánovány na první polovinu roku 2024, první obyvatelé by se tak do svých domovů v projektu nazvaném Happi Milánská mohli začít stěhovat na podzim.

Dům vzniká na půdorysu písmene L a obytnou částí směřuje do zeleného vnitrobloku s orientací na jihozápad. Profil severního nároží budovy pak svojí podobou přes ulici Milánskou “komunikuje” s protilehlou radnicí a svými hranami ji v podstatě prostorově zrcadlí. Objekt ve tvaru prolínajících se pravoúhlých kvádrů navíc odpovídá charakteristice i struktuře zástavby v okolí, která je tvořena jak domy bytovými, tak rodinnými.

Součástí projektu Happi Milánská, který nabízí dvaasedmdesát bytových jednotek o dispozicích 1+kk až 4+kk, bude kočárkárna, místnost pro mytí kol a psů či komunitní terasa situovaná do šestého nadzemního podlaží. „Jsme rádi, že se nám podařilo náš další rezidenční projekt posunout do fáze výstavby a můžeme tak dát na pražský bytový trh, který se potýká s vysokou poptávkou, přes sedmdesát nových bytů,“ říká Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT Stavo.

Happi Milánská je v podstatě jediným rezidenčním projektem, který v současné době v Horních Měcholupech nabízí nové byty na prodej. Garsonku o výměře cca 32 metrů čtverečních tu pořídíte od 5,1 milionu, za 4+kk s balkonem zaplatíte okolo 16 milionů korun.

Developerské stopy v Horních Měcholupech



V rozlehlou Javorovou čtvrť s více než 1120 byty se proměnilo okolí jižní části Hornoměcholupské ulice. Nejlevnější byt 1+kk tu v roce 2012 vyšel na 950 tisíc korun, byty 2+kk se prodávaly za 1,7 milionu a největší 4+kk za 3,3 milionu korun. Poslední bytový dům v Javorové čtvrti Central Group dokončila v dubnu roku 2020.



V prosinci roku 2020 v téže ulici zkolaudovala developerská společnost Exafin svůj projekt nazvaný Green Look. Na trh přinesl na devět desítek nových bytů.



Nový bytový dům o bezmála 70 jednotkách, do nichž se obyvatelé začali stěhovat koncem roku 2017, vyrostl v Bolevecké ulici pod taktovou developerské společnosti Trigema na brownfieldu s vysloužilou kotelnou.



Rozlehlý rezidenční areál o zhruba třech stovkách bytů vyrůstal postupně v pěti etapách u lesoparku na rozhraní Horních Měcholup a Hostivaře. Stál za ním developer FINEP.



Svoji stopu na území Horních Měcholup zanechal i EKOSPOL, a to s projektem Nové Měcholupy, díky němuž se tato část Prahy rozrostla o 700 nových bytových jednotek.