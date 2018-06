Horko, zákaz kouření v hospodách. V ulicích Prahy se musí čistit pomočená místa

Ochrana a ostraha - Hasiči podnikových sborů Hasič k podnikové 18 800 Kč

Hasiči podnikových sborů Hasič k podnikové jednotce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu:Praha , kontakt: Jana Petriková, tel.:261172542, , Požadujeme:, - SO vzdělání nebo ÚSO, - odborná způsobilost ve smyslu Vyhl. Č. 247/2001 Sb. (NOV – Nástupní odborný výcvik), - zdravotní a fyzická způsobilost , , Nabízíme:, - zázemí stabilní a silné společnosti, - místo výkonu práce u metra C – stanice Vyšehrad, - 5 týdnů dovolené, - stravování s příspěvkem zaměstnavatele, - možnost parkování v zaměstnaneckých garážích za zvýhodněné ceny, Nástup: dle dohody, , Strukturovaný životopis zasílejte na adresu: jana.petrikova@praguecc.cz. Pracoviště: Kongresové centrum praha, a.s., 5. května, č.p. 1640, 140 00 Praha 4. Informace: , .