Horko vydrží do pondělí, pak se ochladí, bude pršet

Mimořádně teplé počasí vydrží do pondělí, kdy teploty dosáhnou 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy mohou místy naměřit až 29 stupňů Celsia. Poté přijde studená fronta, která příští týden přinese zataženou oblohu, srážky, bouřky a ochlazení. Až do 20. května čekají meteorologové průměrné až mírně nadprůměrné teploty i srážky. Vyplývá to z měsíčního výhledu a týdenní předpovědi počasí, které v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na webu.

Na začátku příštího týdne se minimální noční teploty budou pohybovat kolem deseti stupňů, na konci klesnou k pěti stupňům a místy nelze k ránu vyloučit ani přízemní mrazíky. „Maximální denní teploty budou na začátku týdne v intervalu 22 až 27 stupňů Celsia, ve druhé polovině postupně od 13 do 18 stupňů," uvedli meteorologové. ČTĚTE TAKÉ: Místo do hospody na koloběžky. Na noční závod v Braníku mohou i děti Z nadcházejících čtyř týdnů bude zřejmě nejstudenější ten poslední, od 14. do 20. května, kdy denní maxima v průměru dosáhnou jen 16 stupňů. Nejvíce pršet má od 7. do 13. května, naopak nejméně deštivý by měl být týden od 30. dubna do 6. května. ČTĚTE TAKÉ: Poznejte nejkrásnější filmová místa z lodní paluby Průměrná teplota v Česku v období od 23. dubna do 20. května činí 12,6 stupně Celsia. Nejchladněji bylo touto dobou v roce 1980, kdy průměrná teplota dosáhla 7,8 stupně. Naopak nejtepleji bylo před 18 lety s průměrnou teplotou 16,5 stupně.

Autor: ČTK