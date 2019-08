„O víkendu k nám bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu až jihozápadu, v neděli během dne začne počasí u nás ovlivňovat od západu studená fronta," uvedli meteorologové.

I přes horké počasí v sobotu nepadl žádný teplotní rekord, maxima pro 31. srpen si udržel mimořádně teplý rok 2015. Nejtepleji bylo v pražských Komořanech, kde naměřili 32,8 stupně Celsia. V České Lípě a Strážnici bylo o desetinu méně. Hranici 32 stupňů překonaly také stranice Dobřichovice, Štítná nad Vláří či Doksany.

Husinec tentokrát nezvítězil

„Zajímavostí je, že každá z těchto stanic je v jiném kraji. Takže se nedá jednoznačně říct, v jakém regionu dnes bylo nejtepleji," řekl médiím Martin Tomáš z ČHMÚ. Očekává, že ani v neděli maximální teploty nepřekonají dosavadní rekordy z roku 2015, byť teploty budou atakovat 33 stupňů.

Ve středních Čechách dnes bylo nejtepleji v Dobřichovicích u Prahy, meteorologové tam naměřili 32,5 stupně Celsia, stanice Husinec-Řež u Prahy hlásí 32,2 stupně Celsia. Třetí místo obsadila Tuhaň na Mělnicku s rovnými 32 stupni.

„Teplotní rekordy dnes napadly nikde, protože v roce 2015 bylo ještě tepleji. Průměry za republiku dnes byly většinou 28 až 32 stupňů, zatímco v roce 2015 to bylo 31 až 35. Takže všechny rekordy pocházejí z roku 2015," řekl ČTK pracovník Českého hydrometeorologického ústavu.

První zářijový den dorazí bouřky - do Čech už odpoledne či večer, na Moravu a do Slezska večer nebo v noci. Ojediněle při nich může napršet kolem 40 milimetrů vody. „Bouřky budou postupně přecházet do trvalejších srážek ve východní polovině území," upozornil ČHMÚ.