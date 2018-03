Holešovičky do tunelu dlouho nezmizí, místní dusí smog a prach

Hluk, smog, naprosto utlumený komunitní život. Tak popisují obyvatelé stále neutěšený stav ulice V Holešovičkách. Přestože se o jejich zahloubení hovoří už řadu let, stále k němu nedošlo. Navíc je to něco málo přes rok, kdy soud přikázal městu Holešovičky zklidnit. Rozhodnutí ale stále není pravomocné, město se totiž po vynesení rozsudku odvolalo.

„Odvolací soud vrátil dne 6. 2. spis zdejšímu soudu k opravě chyby v psaní v rozsudku a vyřešení komplikace s doručováním," vysvětlila mluvčí obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná. Definitivní rozhodnutí by mohlo padnout asi v polovině roku.

Velkým úspěchem posledních měsíců pro místní bylo odblokování změny územního plánu. „Aktuálně zpracováváme změnu územního plánu, která by umožnila zahloubení ulice V Holešovičkách. Poté bude nutné zpracovat vyhodnocení vlivu na životní prostředí,“ popsal mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha.

Čimická radiála nepomůže

Mezitím se ale rozběhl i jiný projekt, a to je tzv. Čimická radiála, tedy napojení Čimic a Bohnic na městský i pražský okruh. Komunikace má být alternativou k zahloubení Holešoviček. Technická správa komunikací k této stavbě momentálně zpracovává vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí.

„Čimická radiála však není ani v Zásadách územního rozvoje, ani v územním plánu,“ připomněl Vácha. Navíc podle místních by tato komunikace situaci v Holešovičkách stejně nevyřešila, v lokalitě by opět zůstala vysoká intenzita provozu. „K tomu se může postavit, až bude hotový severní pražský okruh, bylo by to tedy zase roky čekání,“ vysvětlil Marek Skružný, člen spolku Holešovičky pro lidi.

Tunel bude nejdříve za šest let

Podle vedení Prahy 8 by bylo vhodné uskutečnit obě varianty, a to jak zahloubit Holešovičky, tak vystavět Čimickou radiálu. „Město potřebuje podtunelovat celé. Buď zakážeme auta v Praze, nebo jim uděláme prostor v podzemí, jiná varianta není,“ uvedl starosta městské části Roman Petrus (ČSSD) s tím, že plánovaná dostavba městského okruhu a zahloubení Holešoviček jsou skoro stejně daleko. „Zahloubení by mohlo být hotové za pět až šest let, pokud se na tom politici domluví,“ připomněl.

Místní také bojují alespoň za dočasná opatření, která by neutěšenou situaci zmírnila. „Poměrový radar by zajistil, aby když se provoz sníží v poledne či v nočních hodinách, nedocházelo k trvalému překračování povolené rychlosti 50 kilometrů za hodinu,“ popsal Skružný. Druhou možností pak jsou světelné závory před obytnou zónou. „Musely by začínat až za Prahou, jinak přesuneme problém jinam,“ okomentoval opatření Petrus. Návrhem se tak bude zabývat odbor dopravy magistrátu.

Stavba za devět miliard

Spory o to, jak a zejména kdy vyřešit problematické Holešovičky, bude mít na svých bedrech až následující politická garnitura po podzimních komunálních volbách.

„Jediným východiskem je komunikaci zahloubit, nikdo nezná lepší řešení,“ uzavřel předseda spolku Holešovičky pro lidi Michal Trník.

Podle náměstka primátorky pro dopravu, Petra Dolínka (ČSSD) by tunel pro Holešovičky stál více než 9 miliard korun. „Je to opravdu hodně peněz. To, že dáme dopravu v Holešovičkách pod zem, bude sice dobré pro místní, doprava ale nezmizí. Bude dělat obrovské problémy v Praze 8,“ zmínil Dolínek s tím, že rovněž v osmém obvodě jsou místní z dopravní situace nešťastní.