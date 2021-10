Řady projektů, které se mohou pochlubit blízkostí Vltavy, se ale v nejbližších letech ještě rozšíří, a to nejen o Rohan City společnosti Sekyra Group, ale také o projekty Prague Marina Nova konsorcia Daramis a Lighthouse Group, So-Ho od Cresco Real Estate či Port7, za jehož realizací stojí společnost Skanska. A jistě není náhodou, že poslední tři jmenované mají společný domicil: Holešovice.

Pražské Holešovice totiž v posledních letech patří ke čtvrtím, jejichž obliba mezi Pražany i návštěvníky metropole strmě stoupá. Mají jasnou ambici stát se, co se atraktivity týče, druhým Karlínem. O tom vypovídá proměna, která je zde patrná téměř na každém kroku. Stačí zajít do obory Stromovka či areálu Holešovické tržnice, navštívit DOX, projít se po nábřeží, nahlédnout do Vnitroblocku…

Čelem k řece, zády k trati a nedaleko od holešovického nádraží bude stát projekt Port7, který u Trojského mostu v bývalé průmyslové zóně buduje Skanska. Vstup do této části Holešovic pro ni ale není žádnou novinkou, na rohu Plynární a Argentinské ulice před třemi lety dokončila kancelářskou budovu nazvanou Visionary.

I Port7 bude z velké části plnit administrativní funkci – v prvních třech věžích, jejichž dokončení je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2023, bude nájemcům k dispozici zhruba 35 000 metrů čtverečních kancelářských a maloobchodních ploch. Pod návrhem tří prosklených věží je podepsán ateliér DAM.architekti.

Rozhodně tu ale nezůstane jen u práce – mezi budovami vznikne veřejnosti přístupná piazza koncipovaná jako centrum služeb. „Port7 stavíme jak pro nájemce, tak obyvatele Prahy. Veřejný prostor bude jeho důležitou součástí, a proto maximum péče věnujeme zeleni, drobnému městskému mobiliáři, gastronomické nabídce a sportovnímu vyžití,“ říká manažer projektu Martin Machů. Developer dostojí i názvu projektu – na břehu řeky vznikne přístaviště pro malé lodě a čluny.

Prague Marina potřetí. Nyní Nova

Prague Marina Nova je třetí etapou projektu Prague Marina, postupně rostoucího podél Jankovcovy ulice v místech původního Holešovického přístavu. První objekty, plnící bytovou, maloobchodní i kancelářskou funkci, zde byly dokončeny již na přelomu let 2008 a 2009.

„Při tvorbě projektu nám byly inspirací úspěšné a světově známé proměny přístavních čtvrtí, jako je HafenCity v Hamburku či londýnské Docklands. A jsme přesvědčeni, že život v Prague Marina Nova, jejíž výstavba právě probíhá, bude nejen pro rezidenty neobyčejným zážitkem,“ uvedl u příležitosti položení základního kamene ředitel společnosti Daramis Martin Vachek.

Prague Marina Nova, za jejímž architektonickým návrhem stojí ateliér LOXIA, bude na dění kolem sebe shlížet z výšky osmi až deseti nadzemních podlaží. Dokončení výstavby, zahrnující 151 bytových a šest obchodních jednotek, developer plánuje na polovinu roku 2023.

Místo Tesly vznikne SO-HO

V Dělnické ulici, jen pár kroků od Libeňského mostu, se chystá další developerský projekt, který se zaslouží o proměnu bývalého průmyslového areálu v novou rezidenční lokalitu. „Holešovice mají jako jediná z pražských čtvrtí podobnou atmosféru jako SoHo v New Yorku, kde název čtvrti vznikl ze zkratky South of Houston Street. Při hledání jména jsme se tedy inspirovali podobnou logikou – South Holešovice, tedy SO-HO,“ říká mediální zástupkyně Cresco Real Estate Martina Jašková.

V první etapě, představující rekonstrukci bývalé centrály podniku Tesla, jež v tomto průmyslovém areálu zůstala jedinou dochovanou stavbou, SO-HO nabídne 148 bytů. Zahájení jejich prodeje je plánováno na začátek listopadu. „Druhou a třetí etapou, jejíž podobu navrhl ateliér Qarta architektura, bude výstavba nového rezidenčního bloku směrem k Tusarově ulici. Uvnitř areálu bude vybudováno i zelené prostranství,“ dodává Marina Jašková. Celkem by na tomto brownfieldu mělo vzniknout až 550 bytových jednotek.

Strach z bydlení u vody? Kdepak

„V Praze již několik let probíhá doslova hon na byty, zvláště pak na ty nové. Pokud jsme tedy dříve byli svědky jisté ostýchavosti ohledně koupě bytů v lokalitách blízko vody, dnes to neplatí. Obavy z velké vody jsou v podstatě pryč, a to i vzhledem k tomu, že se v hlavním městě zrealizovala protipovodňová opatření,” říká ředitel pražské společnosti Luxent - Exclusive Properties Jiří Kučera.

"Jakýkoli nový byt je tak dnes posuzován především z toho hlediska, zda si kupující 'troufne' na jeho cenu – nabízené standardy jsou totiž vesměs akceptovatelné a u konkrétního umístění stavby se kupující víceméně spoléhají na to, že úřady při svém povolování vědí, co dělají. Ostatně, jak se traduje mezi izraelskými developery, kteří na mnoha projektech u řeky Vltavy v Praze pracují, nejzajímavější parcely byly vždy ty u vody,” dodává Kučera.