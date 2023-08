Vintage second hand fashion. Zaklínadlo, které vyčaruje módu z odpadu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Z jedné staré sukně se obléknout od hlavy až k patě – a ještě tak, že se kdekdo otočí – nebo překvapit okolí elegantní peněženkou, do níž by málokdo řekl, že je ušitá z kusu vysloužilé reklamní plachty. Případně si pořídit starou košili s novou ruční výšivkou vlastnoručně provedenou studentkou medicíny či již odložené sako, jemuž nový vzhled dodalo originální pomalování. Jak snadné to je a že tyhle originální kousky, které prozrazují ohled nositele na životní prostředí, nemusí stát majlant, ukázala v sobotu 19. srpna akce Food & Vintage Market u Haly 22 v Holešovické tržnici.

Druhá šance pro oblečení, které dosloužilo: secondhandové nabídky se mění v originály. | Video: Milan Holakovský