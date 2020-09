Hokejový klub Sparta Praha chce přinášet fanouškům unikátní zážitky. Po celou sezonu mohou pod otevřeným nebem sledovat všechny zápasy svého oblíbeného týmu. A to v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce. Umožní to nová fanzóna, která je umístěna na střeše Galerie Harfa. První možnost budou mít už dnes v 17 hodin, kdy se rudí představí na ledě Plzně. V neděli od 15.00 následuje domácí duel se Zlínem a fanzóna bude opět v provozu.

Fanzóna Harfa. | Foto: HC Sparta

Program V Praze jako doma slavil v létě úspěchy

Praha Díky programu V Praze jako doma přijelo do metropole v létě téměř 60 tisíc lidí zejména z tuzemska, Německa, Rakouska a také Slovenska. Hlavní město společně s Prague City Tourism proto akci prodlouží až do konce prosince. Do programu se zapojilo více než 400 ubytovacích zařízení a návštěvníci mohli využít volné vstupenky na téměř osmdesát atraktivních míst, jako jsou muzea, galerie nebo jednotlivé památky. Nejčastěji mířili do zoologické zahrady, na Pražský hrad a na Petřínskou rozhlednu.