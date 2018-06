Hnutí Pro Prahu chce uspět. Do voleb půjde v 57 částech Prahy

Služby - Služby Ostatní služby 48 000 Kč

Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) Kvalitáři se znalostí korejštiny/Quality Manager in Project. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 48000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, - Průmyslová 1851, Brandýs na d Labem-Stará Boleslav, , Prvotní kontakt:, - e-mail: marketa.mikatova@continental-corporation.com, , Upřesňující údaje:, Vašimi úkoly bude:, - komunikace s našimi korejskými zákazníky a řešení zákaznických reklamace, - vedení a koordinace týmu při řešení reklamací, - dohled nad plněním akčních plánů, časového harmonogramu stanovených opatření, kontrola jejich věcné správnosti a účinnosti, - aktivní navrhování řešení problémů a preventivních nápravných opatření, - organizace a koordinace zákaznických auditů a návštěv se zákazníkem, - reportování , Požadujeme:, - VŠ/SŠ technického směru, - znalost korejské kultury, - pokročilá znalost AJ a korejštiny, - ochotu cestovat, - komunikační a prezentační dovednosti, - prozákaznický přístup, - organizační schopnosti, - zájem o technické oblasti, _________________________________________________________________________, - Job Title Quality Manager in Project, - Division Interior Divisions BU ID , - Posting Location Brandys, Czech Republic , - Job Description , Overview: , - Fully dedicated to KOEM business for Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Kia Motors Manufacturing Slovakia (KMS) as a main local Quality interface with Continental locations and the customer, , - The ideal candidate must speak both Korean language and English with capability to manage multicultural locations and teams in harmony. , , POSITION SUMMARY: , - As a main KOEM local Quality Rep. interface and responsible for all customer related activities at BDY, - The purpose of this position is to secure local product quality activities and capabilities to maximize response speed to the customer on high level of work quality , - This position requires a dynamic and motivated individual with customer and multi-culture oriented mindset, - This role is focused on managing local and customer quality with HMMC, KMS to enhance customer satisfaction regionally and globally , Core responsibilities: , 1. Manages customer's voices from all quality aspects as a main local interface between Continental and customer, 2. Manages Customer and Internal Quality including follow-ups on all quality incidents on both customer and internal sides , 3. Manage internal own disciplines on the local CC team (process & customer quality), 4. Supports Q KAMs activities with close communication , 5. Supports BU to maintain/improve quality of running production programs,, Additional responsibilities , 1. Maintain and enhance customer relationships mainly in connection with quality, 2. Support future quality improvement roadmap and activities on the level of CEP BDY and BU ID , 3. Support CC's quality strategy if applicable, 4. Work hand in hand with Conti Global teams and the customers mainly in Korea, Europe, Job Requirements , Basic Requirements: , - Bachelors degree in business, engineering, or equivalent, , - Level of proficiency of English and Korean language (Fluent in writing and speaking), , - Proactive work ethics and sense of responsibility with high degree of self-motivation and passion. , - Able to multi-task under high pressure from internal & external stakeholders, - Able to coordinate multicultural locations and internally various disciplines with high level of adaptability to international environment, - Excellent interpersonal relation building and team leading skills in harmony with others., - Result driven performance with customer an. Pracoviště: Continental automotiv czech republic, s.r.o. - brandýs n.l., Průmyslová, č.p. 1851, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1. Informace: Markéta Mikátová, +420 326 932 448.