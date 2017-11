Hnutí ANO podpoří předsedu KSČM Filipa do funkce místopředsedy Sněmovny

Představitelé KSČM znovu potvrdili podporu pro kandidáta hnutí ANO Radka Vondráčka do funkce předsedy Sněmovny. Hnutí ANO na ustavující schůzi dolní komory zase podpoří předsedu KSČM Vojtěcha Filipa ve volbě místopředsedy Sněmovny. Komunisté by měli dostat také předsednické křeslo v rozpočtovém výboru. Po dnešním jednání představitelů obou uskupení to novinářům řekli předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a Filip.

Vojtěch Filip.Foto: DENÍK/Klára Cvrčková

KSČM by také chtěla vést sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Trvá na tom, aby předsednické pozice v těchto kontrolních komisích připadly opozici. "Hnutí ANO to akceptovalo," řekl Filip.

Po ustavující schůzi Sněmovny, která se uskuteční příští týden, chtějí dát komunisté představitelům ANO zpřesněné požadavky k programovému prohlášení menšinové vlády, kterou sestavuje předseda vítězného ANO Andrej Babiš. „KSČM nemá žádný zájem vstupovat do vlády s hnutím ANO," zopakoval Filip, podle kterého jsou programové rozdíly mezi ANO a KSČM příliš velké. Komunisté ale za jistých okolností nevylučují toleranci kabinetu.



ANO nebude dále vyjednávat se STAN a TOP 09. Chovají se nepřátelsky, řekl Babiš

Autor: ČTK