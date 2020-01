Mezi to, co nejvíce komplikuje lidem v Praze situaci, patří především vysoká koncentrace vozidel. Hygienická stanice hlavního města Prahy loni provedla celkem sedmdesát pět měření. A identifikovala z tohoto hlediska ta nejhorší místa.

Turisty neměříme

A jaká to jsou? „Nejvíce hlukem zatížené oblasti jsou v okolí velkých komunikací s vysokou intenzitou dopravy, jedná se např. o ulice Legerova, Žitná, Ječná, V Holešovičkách, Patočkova, Kutnohorská, Vinohradská, Spořilovská, Jižní spojka, Evropská a dále okolí železničních a tramvajových tratí,“ říká mluvčí stanice Zbyněk Boublík.

Pochybení přitom nezjistili hygienici moc. K překročení limitů prý došlo v pouhých třech procentech případů. Ale to je dáno zřejmě tím, že se stanice řídí zákonem na ochranu veřejného zdraví, který v příslušných pasážích nedefinuje jako hluk to, co vadí podstatné části Pražanů nejvíce, tedy například opilecké skupiny turistů sužujících centrální část města. „Sousedský hluk není tímto zákonem definován jako hluk,“ přiznává Boublík.

Opilecké party

Pro mnoho lidí je přitom právě toto klíčová záležitost. „Máme naproti dům, který majitelé z větší části pronajímají přes Airbnb,“ říká Petr ze Žižkova. „Takže se tam po většinu léta nedá vydržet, protože tam při otevřených oknech hraje muzika celou noc,“ dodává.

Magistrát na dotazy, které části Prahy jsou z hlediska hlučnosti nejhorší, neodpověděl. Noční starosta Jan Štern však loni v rozhovoru pro Pražský deník zmiňoval například Prahu 1, konkrétně Dlouhou ulici.