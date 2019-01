Téměř přesně před rokem ji musel Dopravní podnik hl. města Prahy z velké části uzavřít kvůli špatnému stavu střechy a tramvaje z ní přesunout jinam. Chystaná demolice remizovací haly vozovny Hloubětín a celá přestavba areálu za 1,6 miliardy korun není ale ještě jistá.

Nové vedení Prahy totiž zatím zastavilo podepsání smlouvy na chystanou demolici. V rozhovoru pro deník Zdopravy.cz to uvedl náměstek primátora pro dopravu a šéf dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.

Podle něj je vozovna cenná i z architektonického hlediska. „Pozval jsem do vozovny jiné statiky a jejich závěry nejsou tak jednoznačné jako od Pontexu (firma, která dělala posudek na stav střechy, pozn. redakce) a nedomnívají se, že je potřeba ji bourat a za miliardu stavět novou. I samotná demolice by byla hodně nákladná. Zastavil jsem proto připravenou smlouvu na demolici,“ řekl Scheinherr.

Podle něj se nezastavily přípravy na stavbu nové vozovny, ale souběžně běží i nový statický posudek, zda je demolice opravdu nutná.

Nekvalitní práce

Střechu tvoří železobetonové skořepiny navržené závodem Armabeton. Při realizaci myšlenkově pokrokové (a vizuálně zajímavé) konstrukce se ale údajně nepodařilo dodržet předepsanou tloušťku a tvar skořepiny ani provedení výztuže kvůli nedostatku oceli v tehdejším Československu, což mělo za následek vznik dílčích deformací zřejmě již při zhotovení stavby.

V roce 2013 pak byla při běžných provozních kontrolách odhalena vizuálně rozpoznatelná deformace střechy, kterou proto podpírá provizorní konstrukce.

K uzavření haly došlo loni v půlce ledna kvůli zhoršujícímu se stavu unikátní skořepinové střechy, která hrozí zřícením. Technický ředitel DPP Jan Šurovský tehdy tvrdil, že deformace je neopravitelná. Areál funguje v omezeném režimu, počet tramvají se snížil na 80 vozidel na dvoře vozovny.

DPP už přes rok připravuje projekt na vybudování nové vozovny na stejném místě. Z areálu vozovny by měla zbýt jen myčka a podzemní soustruh.

Nová hala (zhruba 115 x 96 metrů) má být energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. Promění se i kapacita vozovny. Hala odstavů tramvají dříve pojala 142 klasických strojů T3, nová hala by měla mít místo pro 61 tramvají 15T. Při přepočtu na T3 to dělá 122 kusů. Naopak zvýšit by se měl prostor na venkovní kolejové harfě.