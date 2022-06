O zakázku se ucházelo pět firem. Nový most postaví konsorcium TBR Firesta Strabag – Dvorecký most za 810 dní a s náklady 1,075 miliardy korun. Hotovo by tak mělo být do konce roku 2024.

„Most je architektonicky velice náročný, je to pro nás velká výzva a uděláme vše pro to, abychom to stihli v termínech,“ řekl Aleš Gothard, předseda představenstva Metrostav TBR. Firma se podílela i na stavbě Trojského mostu, který byl otevřen v roce 2014.

Most pomůže hlavně tramvajím, autobusům, cyklistům a chodcům. „Pro auta není proto, že tak bylo rozhodnuto v dobách vlády ODS Pavla Béma v roce 2009,“ poznamenal Scheinherr.

Hlavní přestupní uzel bude na Lihovaru, na Podolském nábřeží by se zastávky měnit neměly.

Na levém břehu

Práce vypuknou na přelomu srpna a září, stavět se začne na levém břehu. Zbourat se bude muset dřevěná bouda jachtařského klubu ze sedmdesátých let, oddíl však dostane nové zázemí.

Dvorecký most má zelenou, radní schválili jeho stavbu

Stavba na levém břehu překlene stávající zastávky Lihovar, pokračovat bude mezi loděnicemi veslařských klubů a šikmo přes řeku, na pravém břehu vyústí mezi areálem Žlutých lázní a Botelem Racek. Most bude mít pět pilířů, dva budou stát u Lihovaru, dva ve vodě a jeden na podolském břehu.

Zatím není rozhodnuto, jak se bude most jmenovat. „Dvorecký most je pracovní název, ani nevede z Dvorců, to byla původní koncepce. Když se v roce 2009 zahájila změna územního plánu, tak se most mírně posunul,“ připomněl Scheinherr.

Verdikt zatím nepadl

Místopisná komise na svém posledním jednání projednávala na Scheinherrův návrh pojmenování most Madeleine Albrigh po americké velvyslankyni českého původu. Nyní projednává několik dalších názvů, rozhodnutí zatím nepadlo.