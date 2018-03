Hledá se fenka Bára, která zmizela majitelce ve Stromovce. Nabízí za ni 10 tisíc

Ve Stromovce se ztratila fenka malého modrého gaskoňského honiče Bára. Její majitelé ji hledají už dva dny. Park i okolí objeli několikrát na kole. Zavolali i do všech útulků a veterinárních klinik. Báru si podle nich pravděpodobně někdo vzal domů. Jako odměnu za její nalezení nabízejí 10 tisíc. Neviděli jste ji?

Báře je 8,5 roku a váží asi 19 kilogramů. Kolem krku má obojek se jménem a telefonním číslem na svou majitelku. Čip nemá, ale zato má tetování v uchu. Ztratila se ve středu ráno v pražské Stromovce.

„V 9:20 vyběhla od rybníku za zajícem směr koleje a Matějská pouť. Když uteče, tak se obvykle vrací asi do půl hodiny. Do mého domu u lesa sama přijde do tří hodin. Pokud má po útěku za stopou svojí zábavu, řeší návrat na původní místo, až si vyřídí svoje,“ vysvětlila majitelka Báry Zuzana Valdová.

Když je ale fenka unavená a jsou v dosahu lidé, automaticky se k někomu připojí a kráčí s ním u jeho levé nohy. „Je společenská, důvěřivá, poslouchá na slovo i cizí lidi. Psi ji moc nezajímají,“ dodala Zuzana.

Pejska majitelka hledá už dva dny. Stromovku i okolí parku projezdila několikrát na kole. Zavolala do všech pražských útulků a veterinárních klinik. Jelikož je Bára honácký pes, už se několikrát ztratila. „Vždycky se ale vrátila sama nebo mi lidé zavolali, že ji mají u sebe. Proto má na obojku můj telefon. Jednou se mi ale stalo, že ji paní měla celé odpoledne a zavolala mi až večer,“ popsala majitelka Báry.

Aktuálně Zuzana Valdová prohledává přilehlé městské části po směru Vltavy. „Podle mě je pravděpodobnější, že ji má někdo u sebe. Park jsme opravdu prohledali a nikdo ji ani neviděl. Doufám, že se nám podaří ji najít,“ doplnila pejskařka.

Majitelka za nalezení svého psa nabízí i finanční odměnu. A to 10 tisíc korun. Pokud jste černošedou fenku malého modrého gaskoňského honiče viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte Zuzanu na telefonním čísle 737213519.