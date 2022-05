"Tento soutěžní dialog je ukázkou toho, jak moc se v posledních letech zlepšuje fungování veřejných institucí a jejich schopnost spolupracovat. Zatímco před pár lety jsme řešili modrá zábradlí, dnes jsme schopni se Správou železnic kooperovat na velkých projektech,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

PODÍVEJTE SE: Na Barrandovském mostu se bourá rampa, tvořily se kolony

Týmy architektů, urbanistů a krajinářů budou mít za úkol navrhnout rekonstrukci nové odbavovací haly nádraží, urbanistické řešení parku a podobu nové tramvajové tratě od Národního muzea do Bolzanovy ulice. Předpokládaná hodnota požadované dokumentace je 174 milionů korun. Všechny tři projekty by následně měly vznikat koordinovaně.

Správa železnic (SŽ) hovoří o potřebě kompletní rekonstrukce nové odbavovací haly od roku 2016, kdy pražské hlavní nádraží převzala do majetku. Podle SŽ byla předchozí rekonstrukce, zajišťovaná firmou Grandi Stazioni a završená v roce 2011, nekvalitní a nedostatečná. Největší bolestí je střecha, kterou zatéká, nedostatečná je podle SŽ například také vzduchotechnika. Kromě oprav jsou v plánu i dispoziční změny v interiéru, na střeše má vzniknout park, klidová zóna s kavárnou i nový přechod přes magistrálu. Práce by měly začít v roce 2023 a trvat zhruba čtyři roky.

Letitou pražskou ostudou jsou také Vrchlického sady, které si vysloužily přezdívku Sherwood. Ačkoliv divočina 90. let je již dávno pryč, stále nejde o místo lákající k rekreaci. Městská část Praha 1 nikdy nenaplnila své sliby proměny parku, správu území proto pod sebe převzal nedávno magistrát. Důvodem jsou i jeho plány na přivedení tramvají před odbavovací halu.

Nová vyhláška: Alkohol nebude možné pít na tisíci místech, omezí se i náplavky

Tramvajová trať povede z Vinohradské mezi budovami Národního muzea (zde jsou už položené koleje) podél magistrály Wilsonovou směrem ke Státní opeře, kde by vznikla nová zastávka. Trať poté odbočí do ulice Politických vězňů a Washingtonovou ulicí se dostane před halu Hlavního nádraží do Vrchlického sadů. Tam by byla též zastávka. Následně se napojí na současnou trať v ulici Bolzanova skrze Opletalovu ulici, kde bylo nedávno obnoveno torzo tramvajové trati. Výstavba trati má proběhnout současně s revitalizací parku. Nové propojení by mělo odlehčit přetíženým spojením v centru. Dnešní celoměstský tramvajový systém je podle města příliš závislý na úseku mezi Lazarskou a Jindřišskou.

Podle loni schválené strategie rozvoje pražské tramvajové sítě by měla trať začít vznikat v roce 2025.