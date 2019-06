Za 856 milionů korun hledá SŽDC firmu, která nejen protáhne podchody, ale současně i opraví páté až sedmé nástupiště. Ještě na podzim roku 2017 SŽDC plánovala zahájení stavby letos v dubnu, náklady měly dosáhnout 700 milionů korun.

Podchody mají umožnit bezpečnou cestu mezi Žižkovem, hlavním nádražím a Vrchlického sady. Řada lidí si dosud cestu zkracuje přes kolejiště. „Předpoklad zahájení stavby je konec letošního roku. Výstavba první fáze, kterou je prodloužení samotného podchodu a jeho propojení k novostavbám Churchill, bude trvat přibližně do konce příštího roku,“ upřesnil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Další etapou bude vybudování chodníku podél Legerovy ulice do Vinohradské ulice. Teprve poté má přijít na řadu další etapa, která počítá s rekonstrukcí nástupišť 5 až 7, která byla postavena v devadesátých letech. S ní SŽDC počítá v letech 2024 až 2027. Součástí má být i rekonstrukce informačního a orientačního systému v celé stanici.

Prodloužení podchodu bude řešeno tak, aby bylo možné v budoucnu rozšířit nádraží o další ostrovní nástupiště. Vyústění pěší trasy pak bude situováno do ulice Seifertova. Stávající podchod se prodlouží za poslední koleje, odkud se půjde po chodníku směrem k Seifertově ulici. Po schodech bude možné odbočit skrze náměstí Winstona Churchilla směrem na Italskou a k Vysoké škole ekonomické (VŠE). Úpravy podchodu by se neměly příliš dotknout cestujících. „Omezení provozu v první fázi bude probíhat v nočních výlukách, aby byl minimalizován dopad do běžného provozu,“ dodal Tesař.