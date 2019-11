Radní centrální městské části souhlasili na úterní zasedáním s návrhem trasy plánované tramvajové trati z Vinohradské kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice, který připravil městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) po dohodě s památkáři. Hlavní město nyní zpracovává změnu územního plánu, neboť území před hlavním nádražím je v něm vedeno jako park.

V původní plánu, který je součástí návratu tramvají na Václavské náměstí, vedla trať od Státní opery přes část Vrchlických sadů vedle velmi frekventované severojižní magistrály, což se však nelíbilo památkářům z ministerstva kultury. Proto IPR Praha zvolil variantu, podle níž by měly koleje vést ulicemi Politických věznů a Washingtonovou, odkud by tramvaje pokračovaly kolem budovy nádraží stočily se do Opletalovy a v Bolzanově se napojily na stávající trať ze Žižkova dál do Jindřišské a Vodičkovy ulice.

„Rada a zastupitelstvo městské části by svým souhlasem s trasováním měly deklarovat, že v této podobě je možné pokračovat v přípravě, přičemž se trasování tramvajové trati stává neměnnou vstupní podmínkou,“ píše v důvodové zprávě schváleného dokumentu. Praha 1 zároveň jedná z magistrátem o celkovou úpravu Vrchlických sadů. Podrobnosti ani termíny nejsou známy.

Deliktů ubylo o třetinu

Praha 1 si však zatím pochvaluje jakousi přirozenou kultivaci prostředí kolem hlavního nádraží. „V roce 2019 bylo od dubna do října ze strany policie zaznamenáno ve Vrchlického sadech celkem 197 deliktů, přičemž v roce 2018 to bylo za stejné období celkem 290 deliktů. V roce 2019 došlo tedy ke snížení celkového počtu deliktů v této oblasti o jednu třetinu,“ citovala z policejních statistik a údajné pražských strážníků Kateřina Pisáčková, mluvčí městské části.

Radnice podle Pisáčkové zaměstnává v „Sherwoodu“ osm lidí a uvažuje o rozšíření až na dvacet pracovních míst. S úklidem firmám v parku pomáhají i ve večerních hodinách pracovníci nedalekého centra Naděje, jeho klienti (tedy lidé bez domova) a po dohodě také pracovníci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Pisoár plní svůj účel

Praha 1 tvrdí, že bezdomovcům se daří poměrně rychle odstraňovat graffiti v parku. Pražskému deníku mluvčí Pisáčková poskytla zápis ze společného jednání zástupců městké části, policie a strážníků. „Dále se daří udržovat ve velmi dobrém a čistém stavu obě točitá schodiště, vedoucí na horní parkoviště nad budovu hlavního nádraží. Byla též zahájena oprava havarijního stavu povrchů na cestách v parku,“ píše se v textu.

„Každý si zaslouží druhou šanci – nabídka práce lidem bez domova řeší jejich jinak těžkou situaci na trhu práce, obtíže se získáváním finančních prostředků, přispívá k integraci a nabízí jim reálnou alternativu využívání času. Městská část tím jenom získá, a to nejen z hlediska úklidu, ale i z hlediska sociálního,“ doplnil předseda Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Martin Špaček (Praha 1 sobě).

Podle vyjádření z radnice plní svůj účel také mobilní pisoár, který nechala Praha 1 na jaře před nádražní budovu nainstalovat, aby (většinou podnapilí) muži nemočili na stromy. „Tímto se výrazně omezily případy narušování veřejného pořádku, kdy zde osoby pod vlivem alkoholu vykonávaly potřebu u vzrostlých dřevin parku, a to na očích veřejnosti,“ stojí ve zmiňovaném zápisu.