Praha v blízké budoucnosti pojmenuje ulici po zavražděném primátorovi polského Gdaňsku Pawlovi Adamowiczovi. Navrhne to na základě dotazu Deníku pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Pověřím místopisnou komisi magistrátu přednostním požadavkem, aby v příštích týdnech vytipovala ulici, která ponese jméno zesnulého primátora Gdaňsku. Praha tím vyjádří úctu jeho osobě,“ sdělil Pražskému deníku primátor Hřib.

Nápad na „zvěčnění“ Adamowiczova jména předtím inicioval na svém facebookovém profilu někdejší tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel. Ten upozornil na to, že právě Adamowicz otevřel v Gdaňsku jen pět dnů po skonu českého exprezidenta „Havlovu alej“.

Muž, který gdaňské radnici šéfoval v kuse přes dvacet let, se hlásil k hodnotám tolerance a humanismu, které zastával i Havel. Adamowicze koncem minulého týdne smrtelně pobodal mladý recidivista během charitativní akce pod otevřeným nebem.

Pojmenujte novou ulici

Vznik Adamowiczovy ulice vítá i předsedkyně klubu zastupitelů opoziční ODS, která těsně vyhrála loňské komunální volby. „Mělo by ale jít o pojmenování nové ulice, nikoliv přejmenování už existující. Takový krok by byl komplikací pro obyvatele vybrané lokality, kteří by museli úředně měnit bydliště,“ upozornila Alexandra Udženija.

Nové názvy ulic, náměstí nebo parků navrhuje magistrátní místopisná komise, složená z politiků i odborníků. Většinou se tato iniciativa týká okrajových oblastí metropole v místech nové zástavby, a na návrzích jmen se proto často podílejí developerské firmy, které budují dotyčné ulice.

Doporučení místopisné komise musejí následně schválit radní. Občas dojde i na zrušení existujícího pojmenování. Například v roce 2016 přestalo existovat Aronovo náměstí v Křeslicích s odůvodněním, že na něm nebyly žádné adresy, a v podstatě bylo jen křižovatkou.

V centru Prahy jsou změny tohoto druhu spíš výjimečné. Loni vzniklo na dříve nepojmenované piazzetě u hotelu InterContinental po smrti slavného českého režiséra náměstí Miloše Formana. O dva roky dříve se piazzeta Národního divadla změnila v náměstí Václava Havla.