Praha - Hlavní město půjčí Praze 12 na novou radnici příští rok čtvrt miliardy korun. Městská část chce začít stavět příští rok, dalších 220 milionů Kč přidá z vlastních zdrojů. Přidělení bezúročné půjčky v úterý schválili pražští radní, informoval magistrát v tiskové zprávě. Nyní funguje úřad městské části v sedmi různých budovách.

Současná radnice Prahy 12. | Foto: web MČ Praha 12

Nová budova by tak měla vyjít asi na 470 milionů korun. Koncem letošního roku by městská část chtěla uzavřít smlouvu s dodavatelem, příští rok zpracuje dokumentaci pro územní řízení a v roce 2018 pro stavební povolení. „V roce 2019 pak plánuje zahájení výstavby nové budovy úřadu s předpokládaným dokončením v roce 2020 a uvedením do provozu v roce 2021," uvedl magistrát v tiskové zprávě. Splácet by Praha 12 začala hlavnímu městu v roce 2023 po dobu 14 let.

Původní historická radnice starých Modřan byla v 80. letech zbořena. Plán, který počítal pro úředníky s budovou Prioru na Sofijském náměstí, oznámilo tehdejší vedení radnice už v roce 2007. Podle tehdejších odhadů měla přijít na 340 až 390 milionů korun. Skončilo se ale jen u výstavby obchodní pasáže, kam se měly prodejny přesunout. Výhodou budovy měla být poloha mezi starou a novou zástavbou Modřan a dobrá dopravní obslužnost.

Další nové radnice?

Analýza dalších možností, kterou si městská část nechala vypracovat, jako nejvýhodnější z pozemků ve vlastnictví města doporučuje pozemek mezi ulicemi Písková a generála Šišky nedaleko současné radnice.

O nové radnici uvažují i jiné městské části. Už několik let řeší stěhování z budovy Vlasta ve Vršovicích Praha 10. Proti projektu výstavby za tři čtvrtě miliardy korun se postavila opozice i občané. Teď proto městská část zvažuje možnosti rekonstrukce objektu Vlasta nebo staré školy u stanice metra Strašnická.

Novou radnici na Palmovce začala již dříve stavět Praha 8. Stavba za 1,1 miliardy Kč měla být hotova v březnu 2016, nyní je ale zastavena, protože se řeší spory, kdo je majitelem rozestavěné budovy.

