Úprava cen, kterou schválili začátkem týdne radní, se nebude týkat sociálně slabších lidí – chudých, se zdravotním postižením a seniorů. Podobný systém slev funguje také v případě nových smluv. „Upravený nájem je zhruba poloviční oproti tržnímu, což je pro nájemníky stále velká výhoda. Je ale bohužel jasné, že kvůli koronavirové krizi dojde ke stagnaci ekonomiky, kterou nejvíce pocítí nízkopříjmové domácnosti, které se snažíme ochránit, a proto se jich tato změna zatím týkat nebude,“ konstatoval Adam Zábranský (Piráti), který má v radě na starosti bytovou politiku.

Zábranský rovněž upozornil, že se výše nájmů magistrátních bytů zásadně nezměnila od roku 2003, kdy bylo nájemné nastaveno ve výši 5673 Kč/m². „To je nyní neudržitelné,“ zdůraznil radní a poukázal na to, že jen aktuální požadavky na rekonstrukce bytových domů v majetku hlavního města dosahují stovek milionů korun.

Desítky milionů korun navíc

Schválené zdražení má přinést každoročně desítky milionů navíc, které by měly jít na investice do údržby a oprav nemovitostí, ale také na podporu lidí v bytové nouzi. Vyšší nájemné bude obyvatelům magistrátních bytů nabíhat postupně během dvou let. Taková je doba, po které se prodlužují nájemní smlouvy.

Magistrátem garantované slevy se týkají přibližně pětiny nájemníků. Podle předloňské analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) byl podíl „sociálních“ a „seniorských“ bytů v obou případech necelých sedm procent z celkového městského fondu. Byty zvláštního určení pro osoby s postižením představovaly necelá čtyři procenta. Většinu ze zhruba 31 tisíc obecních bytů v metropoli mají ve svěřeném majetku městské části, které si ceny určují samy.

Ale nic není černobílé. Pražský deník je v kontaktu s rodinou, která vede spor s jednou radnicí ohledně budoucí ceny nájmu. Vzhledem k trvání sporu zatím dotyčná rodina nechce zveřejnit své jméno ani část, které se polemika týká.

„Radnice nám dala před Vánocemi dva týdny na podpis nové smlouvy s podmínkou navýšení ceny přibližně o třetinu, což je proti pravidlům. Nárůst ceny později zmírnila na pětinu. To pořád nepovažuji vzhledem k vlastním investicím do bytu za férové,“ svěřil se nájemník, podle něhož nebylo zdražení zdůvodněno.

Jeho rodina prý investovala do rekonstrukcí řádově sta tisíce korun, proto by očekával zachování slevy, případně jen symbolické zdražení a současně smlouvu na dobu neurčitou. „Nepřipadá mi solidární zdražovat v nejisté koronavirové době. Notabene někomu, kdo je bezproblémový nájemník, platí vždy včas a ještě do městského bytu investoval nemalé prostředky,“ dodal nájemník ke své zkušenosti s radnicí, která prý běžně řeší prodlužování nájemních smluv „na poslední chvíli“.

Podle tamního opozičního zastupitele jsou za snahami o „skokové“ zdražování finanční problémy obecní kasy.